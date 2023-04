Life

“Παγιδευμένοι”: Ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω Instagram το τέλος του από τη σειρά

Το μήνυμα του ηθοποιού και το "ευχαριστώ" στους τηλεθεατές και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε.

Ο ηθοποιός Βασίλης Τριανταφύλλου τη φετινή σεζόν συμμετείχε στην επιτυχημένη, δραματική σειρά του ΑΝΤ1, “Παγιδευμένοι” και υποδυόταν τον “Άγγελο Χατζή”.

Ο ίδιος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού και με τον ρόλο του χάρισε στιγμές αγωνίες στην πλοκή του έργου.

Πριν από μερικές ώρες, ο Βασίλης Τριανταφύλλου μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε το τέλος του από τη σειρά.

Ο Βασίλης ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε.

Η ανάρτηση του Βασίλη Τριανταφύλλου για τη σειρά “Παγιδευμένοι”

«Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που μεσολάβησαν στην γνωριμία μου με τον Άγγελο και κατ' επέκταση την συμμετοχή μου σε μια σπουδαία δουλειά. Σας ευχαριστώ για την στήριξη και την αγάπη σας. Εις το επανιδείν», έγραψε ο Βασίλης Τριανταφύλλου.

πηγή: fthis.gr

