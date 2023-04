Life

Κριστιάννα Μπέτα: Η κόρη της Νατάσσας Θεοδωρίδου στο “Πρωινό” (βίντεο)

Η μεγαλύτερη κόρη της Νατάσσας Θεοδωρίδου, Κριστιάννα Μπέτα έδωσε την πρώτης της τηελοπτική συνέντευξη στο "Πρωινό" και έχοντας στο πλάι της τη μητέρα της μίλησε για την πρώτη έκθεση ζωγραφικής που ετοίμασε.

"Είναι η πρώτη προσωπικά έκθεση ζωγραφικής, είναι στο "Παλλάς" μέχρι την Κυριακή και η είσοδος για τον κόσμο που θέλει να δει τους πίνακές μου είναι δωρεάν. Βασικό στοιχείο των έργων μουη είναι η φύση και η έμπνευσή μου προέρχεται από οτιδήποτε, και από άψυχα και από έμψυχα" είπε η Κριστιάννα Μπέτα.

Σχετικά με την απόφασή της να αφήσει τη Νομική για τη ζωγραφική είπε πως "ζωγραφίζω από μικρή και οι γονείς μου ήταν πάντα υποστηρικτικοί με τις επιθυμίες μου. Έτσι α΄φησα τη Νομική και τα Ναυτιλιακά που σπόυδασα για τη ζωγραφική".

Μίλησε, φυσικά, και για τη μητέρα της Νατάσσα Θεοδωρίδου λέγοντας πως "για μένα είναι η καλύτερη όλων και ασφαλώς το γεγονός ότι ζω μαζί της επηρέασε και την κλίση μου στα καλλιτεχνικά". Ακόμη, αποκάλυψε πως της λέει και τη γνώμη της για τους άντρες και όπως είπε "νομίζω ότι με ακούει..."





