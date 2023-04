Οικονομία

“Το καλάθι του Πάσχα” – Κτηνοτρόφοι: Να μην μπουν τα αμνοερίφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αντίθεσή τους στην ένταξη των αμνοεριφίων στο «Καλάθι του Πάσχα».

Την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο ένταξης των αμνοεριφίων στο «καλάθι του Πάσχα» εξέφρασαν μέσω κοινής τους ανακοίνωσης ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και το Συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Αφορμή στάθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτικό σταθμό ότι στο «καλάθι του Πάσχα» θα ενταχθούν και τα αμνοερίφια.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, ο κ. Γεωργιάδης είχε δηλώσει πρόσφατα, με αφορμή το Πάσχα των Καθολικών ότι «η τιμή που διαμορφώνεται για την Ιταλία, από τον παραγωγό εννοώ, όχι η τιμή στο ράφι, είναι από 7,5 μέχρι 8,5 ευρώ το αρνί και το κατσίκι».

Όπως τονίζουν εφόσον οι κτηνοτρόφοι «αναγκαστούν» να πουλήσουν σε αυτές τις τιμές «οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή αφού το κόστος παραγωγής ανά κιλό αμνοεριφίου σήμερα ξεπερνάει τα 9 ευρώ το κιλό».

«Καλούμε τον υπουργό να αναθεωρήσει άμεσα και να έρθει σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα των κτηνοτρόφων και κρεοπωλών» επισημαίνουν και τονίζουν ότι σε «αντίθετη περίπτωση σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά προς όλους τους εμπλεκόμενους δηλαδή υπουργούς και σούπερ μάρκετ για την σύσταση ΚΑΡΤΕΛ στην αγορά κρέατος».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Κρήτη: Φωτιά στα Μάλια - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (εικόνες)