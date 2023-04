Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μίτσελ παραιτήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ισοπαλία με τον Άρη έφερε εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Ο Μίτσελ αποτελεί παρελθόν, καθώς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία.



Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Μίτσελ, ο οποίος... πλήρωσε την χθεσινή ισοπαλία κόντρα στον Άρη με 2-2, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ.

Το κλίμα είχε γίνει αρκετά βαρύ τις τελευταίες ώρες μετά το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Ο 60χρονος κόουτς ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 21 Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Κάρλος Κορμπεράν και μετά από 32 ματς, όπου μέτρησε 18 νίκες, 10 ισοπαλίες και 4 ήττες, άνοιξε την πόρτα της εξόδου, λίγα 24ωρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, τη θέση του στην άκρη του πάγκου για το παιχνίδι με τον Δικέφαλο ακούγεται πως θα είναι ο Ζοσέ Ανιγκό.

Πηγή: gazzetta.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Κακοκαιρία “ILINA” - Τρίκαλα: Πλημμύρησε νηπιαγωγείο και έφτιαξαν γέφυρα με... παγκάκια (εικόνες)

Δίκη Άλκη Καμπανού - Αδερφή κατηγορουμένου: Μου είπε ότι μαχαίρωσε δύο φορές