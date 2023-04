Αθλητικά

Formula 1: Μαραθώνιο το 3ο Grand Prix στην Αυστραλία με νικητή τον Φερστάπεν (εικόνες)

Η αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, με πρωτιά στην τηλεθέαση. Ήταν ο πρώτος αγώνας εδώ και 73 χρόνια που ολοκληρώθηκε μετά από 3 διακοπές!



To 3ο Grand Prix του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 2 Απριλίου, στην Αυστραλία στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, και προβλήθηκε σε μια μαραθώνια ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, που ξεκίνησε στις 7:00 με την εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», η οποία προηγήθηκε του αγώνα, και ολοκληρώθηκε σχεδόν 4 ώρες μετά με τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν.

Η χθεσινή αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα. Στο δυναμικό κοινό 18 -54 κατέγραψε 22,7% και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 11,1 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Κόκκινο χτύπησε η τηλεθέαση στους άνδρες ηλικίας 15-34 με 63% ενώ στο ανδρικό κοινό 45-54 σημείωσε 33,7%. Και οι γυναίκες είδαν Formula 1 αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό (25-34) κατέγραψε 31,3%. Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» ήταν επίσης πρώτη στη ζώνη προβολής της με διαφορά 2,3 μονάδες από τον ανταγωνισμό και κατέγραψε 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το Grand Prix της Αυστραλίας θα μείνει στην ιστορία της Formula 1 καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας εδώ και 73 χρόνια που ολοκληρώθηκε μετά από 3 διακοπές! Το Άλμπερτ Πάρκ έκρυβε πολύ «δράμα» παρότι για τον νικητή Μαξ Φερστάπεν η βόλτα στο πάρκο ήταν σχεδόν ανέφελη. Ο Ολλανδός που εκκινούσε από την pole, έχασε το προβάδισμα στην 1η στροφή από τον Ράσελ και τη 2η θέση από τον Χάμιλτον στην 3η στροφή. Η διακοπή του αγώνα στον 8ο γύρο, λόγω της εξόδου του Άλμπον, τον ωφέλησε, καθώς ο Ράσελ, όπως αποδείχτηκε, έκανε λάθος επιλογή στρατηγικής και ο Ολλανδός πέρασε 2ος στην επανεκκίνηση. Εντέλει κατάφερε να προσπεράσει τον Χάμιλτον λίγους γύρους μετά και να πάρει μια εύκολη νίκη παρότι πίσω του έγινε χαμός.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας στον 8ο γύρο και η διακοπή του αγώνα είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι οδηγοί να βάλουν τη σκληρή γόμα και να προσπαθήσουν μ’ αυτή να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι μεγάλο μέρος του αγώνα κύλησε με διαχείριση ελαστικών. Στον 54ο γύρο, τέσσερις γύρους πριν το τέλος, ο Μάγκνουσεν χτύπησε στον τοίχο. Εκεί ο αγώνας διακόπηκε για 2η φορά και στην 3η εκκίνηση φυσιολογικά έγινε χαμός καθώς τα μονοθέσια είχαν ελαφρώσει από και τα νέα ελαστικά τους ήταν εκτός παραθύρου βέλτιστης θερμοκρασιακής λειτουργίας. Ο Σάινθ πήρε ποινή γιατί χτύπησε τον Αλόνσο, ο αγώνας διακόπηκε ξανά και τελικά το πέσιμο της καρό σημαίας έγινε υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας με την κατάταξη που υπήρχε πριν τη 2η διακοπής. Οι Alpine όμως, που συγκρούστηκαν επίσης, δεν τερμάτισαν και έχασαν τους βαθμούς. Υπήρξαν ενστάσεις από τον Haas, διαμαρτυρίες από τον Σάινθ, προβληματισμοί από τον Ράσελ και αντιπαραθέσεις. Το σίγουρο είναι πως οι αγωνοδίκες, Νις Σέτι, Λόκι Μπακλέιν, Ενρίκε Μπερνόλντι (οδηγός) και Κρίστοφερ Μακ Μάχον (τοπικός) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο συνεπικουρώντας τον αλυτάρχη Νιλς Βίτιχ στις αποφάσεις του.

Στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, που προηγήθηκε του Grand Prix και μεταδόθηκε σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, μίλησε σε μια σπάνια συνέντευξή του ο διευθυντής τηλεοπτικών δικαιωμάτων της F1, Ίαν Χολμς.

Στην εκπομπή προβλήθηκε, επίσης, και μία αποκλειστική συνέντευξη του διευθυντή μηχανολογίας της Mercedes F1, Άντριου Σόβλιν.

Καθώς το κινεζικό Grand Prix έχει αφαιρεθεί από το πρόγραμμα λόγω περιορισμών της Covid 19, τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 30 Απριλίου στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, στην πρωτεύουσα των Αζέρων, την πόλη της φωτιάς και των Ανέμων, το Μπακού. Μη χάσετε στιγμή αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

