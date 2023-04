Life

“The 2Night Show”- Καρύδη: Η αποχή από τηλεοπτικές σειρές για 7χρόνια και το “IQ 160”

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση με τη σειρά «IQ 160», ενώ αποκάλυψε πώς αποφάσισε να πει το μεγάλο «ναι».



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Σμαράγδα Καρύδη. Η ταλαντούχα και «πανέξυπνη» Σμαράγδα, που εντυπωσιάζει με την ανανεωμένη της εμφάνιση μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση με τη σειρά «IQ 160».

«Έχω κάνει μπακαλίστικα τεστ IQ. Μέσα στο ίντερνετ αλλά ήμουν πάνω από το μέσο όρο, δεν θέλω παραπάνω. Αυτή η κοπέλα που υποδύομαι έχει IQ160 μετρημένο αλλά δεν την έχει βοηθήσει κάπου στη ζωή της. Δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα ώριμο. Ο χαρακτήρας της υπερβαίνει αυτό που έχει. Έχω συναντήσει άνθρωπο που ήταν πολύ ευφυής αλλά έκανε χαζομάρες. Για το αν έχει κάνει τεστ IQ η Σμαράγδα Καρύδη είπε: Με τη συναισθηματική νοημοσύνη τα πάω καλά. Έχω κάνει τις βλακείες μου αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένη. Θα ήθελα να είχα λιγότερες φοβίες».



H Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε ενδιαφέρον για τα μυστήρια και μπορεί στα ερωτικά να μην είχε παρακολουθήσει κάποιον σύντροφο, η γειτονιά της όμως είχε γίνει η αγαπημένη της συνήθεια.





«Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω αίνιγμα σε περιοδικό και να μην ασχοληθώ. Στον ρόλο μου με τρελαίνει που θέλει να εξιχνιάσει εγκλήματα. Ήθελα να γίνω ντετέκτιβ όταν ήμουν μικρή. Ήθελα να εξιχνιάζω μυστήρια. Στην εφηβεία παρακολουθούσα τη γειτονιά, όχι τα ερωτικά. Ήθελα να δω μήπως βρω κάποιον ύποπτο αλλά δεν βρήκα κανέναν. Ήθελα να μπαίνω σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, εάν είναι στοιχειωμένο».



Για την αποχή της από τηλεοπτικές σειρές για πολλά χρόνια ανέφερε: «Είχα να κάνω 7 χρόνια σειρά. Είχε χτυπήσει το τηλέφωνο αλλά δεν είχα βρει σενάριο που να μου αρέσει. Για αυτό δεν ήθελα. Έκανα και τα τηλεοπτικά και προτιμούσα να κάνω αυτά αντί για μια μέτρια σειρά. Όταν είδα τα επεισόδια του γαλλικού IQ160 ξετρελάθηκα. Έχει και το κωμικό και το μυστήριο. Είναι έξυπνο σενάριο. Είναι αυτοτελείς ιστορίες που μπορείς να το δεις τώρα ή κάποιο άλλο».

Στη σειρά υποδύεται την Πηνελόπη Μουρίκη, μια καθαρίστρια αστυνομικού τμήματος που από τύχη έπεσαν στα χέρια της οι υποθέσεις εξαφάνισης και δολοφονίας κάποιων ανθρώπων.

Από την πρώτη ανάγνωση παρατήρησε λεπτομέρειες που ούτε οι αρχές είχαν σκεφτεί και πλέον έχει γίνει το δεξί τους χέρι σε κάθε υπόθεση που φτάνει.

