“The 2Night Show”: Οι λαμπεροί καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Λαμπερούς καλεσμένους θα υποδεχθεί για άλλο ένα βράδυ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Σύλβια Δεληκούρα. Η αγαπημένη ηθοποιός, που συμμετέχει στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», μιλάει για τις αλλαγές που έγιναν στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Περιγράφει, με το δικό της ξεχωριστό χιούμορ, την επεισοδιακή γνωριμία με τον σύντροφό της, Δημήτρη, την ξαφνική της εγκυμοσύνη και την καθημερινότητά της με τον 8χρονο Ορφέα.

Έχει αλλάξει η «σχέση» της με τα… ψάρια, ως σύντροφος Ιχθυέμπορου; Γιατί δεν κατάφεραν να παντρευτούν με τον Δημήτρη και γιατί πάντα οι καυγάδες τους καταλήγουν σε γέλια; Μεταξύ άλλων, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τον Μιχάλη Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου, για τη συνεργασία τους και δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει ενεργά, στο θέατρο και την τηλεόραση.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Σμαράγδα Καρύδη. Η ταλαντούχα και «πανέξυπνη» Σμαράγδα, εντυπωσιάζει με την ανανεωμένη της εμφάνιση και μιλάει για την επιστροφή της στην τηλεόραση με τη σειρά «IQ 160». Σε ποια ηλικία, ανακάλυψε ότι είχε έμφυτο το αστυνομικό «δαιμόνιο»; Θα την ξαναδούμε να παρουσιάζει τηλεπαιχνίδι και γιατί της είναι «αδύνατο», να κάνει πρωινή εκπομπή; Επίσης, μιλάει για την αντίστοιχη πρωτότυπη γαλλική σειρά «H.I.P», συγκρίνει τον Γάλλο πρωταγωνιστή με τον Νίκο Κουρή και «ψηφίζει» τον πιο… όμορφο! Μεταξύ άλλων, τεστάρουν με τον Γρηγόρη την ευφυία τους, δοκιμάζουν πατατάκια με «φυσική» ξεχωριστή γεύση και για να κλείσει γλυκά η βραδιά τρώνε πάστες που προκαλούν το γευστικό τους IQ!

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Τόλη Παπαδημητρίου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σεναριογράφος, και θεατρικός σκηνοθέτης, ξεδιπλώνει την «πολύπλευρη» καλλιτεχνική του φύση και μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του. Ποια θεατρική παράσταση, που παρακολούθησε μικρός, τον «έβαλε στην πρίζα» να γίνει ηθοποιός; Πώς ήταν η συνεργασία του με τον Νίκο Μουτσινά και τη Ματίνα Νικολάου στο «Καλό μεσημεράκι», όπου υπήρξε κειμενογράφος; Για ποιο λόγο στην εφηβεία του κυκλοφορούσε γυμνός πάνω σε μηχανάκι, στην παραλία της Χαλκίδας; Επίσης, μιλάει με τρυφερότητα για τη δυνατή σχέση που διατηρεί με την 5χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του και περνάει το δικό του μήνυμα για τις σχέσεις των ανθρώπων. Τέλος, περιγράφει το ξεκαρδιστικό παρασκήνιο από τα γυρίσματα της σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» και ανακοινώνει πως η sold out θεατρική κωμωδία «Μαύρη Σαμπούκα», που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί εδώ και 6 χρόνια, θα ρίξει αυλαία αυτή τη σεζόν.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow





