Ρένα Κουμιώτη: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της

Το τελευταίο "αντίο" θα πουν συγγενείς και φίλοι στην σπουδαία ερμηνεύτρια.



Το "τελευταίο αντίο" θα πουν σήμερα, Τρίτη, συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία τραγουδίστρια, Ρένα Κουμιώτη.

Η κηδεία της θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι ενώ η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων του κοιμητηρίου, όπως αποκάλυψε ο γιος της Αλέξανδρος Πόζιος

Η Ρένα Κουμιώτη έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε ηλικία 81 ετών, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου της, έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

«Η Ρένα Κουμιώτη δεν είναι πια μαζί μας. “Έφυγε” σήμερα ξημερώνοντας Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 ύστερα από δύο μήνες προσωπικής μάχης με τη ζωή. Η μεγάλη ερμηνεύτρια όμως θα ζει πάντα ανάμεσά μας με τα τραγούδια της . Όσοι είχαμε τη μέγιστη τιμή, να τη ζήσουμε από κοντά , γνωρίσαμε το ήθος , την ψυχή, την σεμνότητα και την αξιοπρέπειά της . Μια μεγάλη κυρία “έφυγε” αλλά θα είναι πάντα εδώ… Δεν σταματούν έτσι του ρολογιού οι δείκτες…» αναφέρει η ανάρτηση.

