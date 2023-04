Πολιτισμός

Ρένα Κουμιώτη: Θλίψη στην κηδεία της αγαπημένης ερμηνεύτριας (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την σπουδαία ερμηνεύτρια.



Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο προκάλεσε ο θάνατος της σπουδαίας ερμηννεύτριας Ρένας Κουμιώτη.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (03/04), στα 81 της χρόνια, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, που αντιμετώπιζε.

Το μεσημέρι της Τρίτης στο Α’ νεκροταφείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Ρένας Κουμιώτη, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι της είπαν το τελευταίο “αντίο”.

Μεταξύ άλλων, στο Α' Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τη Ρένα Κουμιώτη βρέθηκαν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Νικήτας Κακλαμάνης.

