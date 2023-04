Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης, μοιράζεται αστεία περιστατικά από το ξεκίνημά του, περιγράφει τι γινόταν πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα των video clip και αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια. Γιατί έπαθε «σοκ» όταν συνεργάστηκε, για πρώτη φορά, με τη Ζόζεφιν; Ποια ήταν η αντίδρασή του όταν κάποιος του ζήτησε αυτόγραφο, νομίζοντας ότι είναι ο Γιώργος Γιαννιάς;

Πώς «κατέληξε» στην αδελφή του, Μορφούλα, ένα τραγούδι που προορίζονταν για άλλες τραγουδίστριες; Με ποια αγαπημένη τραγουδίστρια θα συνεργαστεί στο νυχτερινό κέντρο «Φαντασία»; Τέλος, ακολουθεί τις συμβουλές του Γρηγόρη για το «κακό μάτι» και σκοράρει δυνατά για τους τηλεθεατές.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Κόρα Καρβούνη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, η «Νίτσα» από τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει,» ξεδιπλώνει την έντονη προσωπικότητά της και μοιράζεται στιγμές από την ενδιαφέρουσα ζωή της. Για ποιο λόγο δεν της έκαναν προτάσεις για τηλεοπτικές παραγωγές; Τι «μπέρδεμα» συνέβη όταν αντίκρυσε για πρώτη φορά τον σύντροφό της, Παναγιώτη;

Γιατί δηλώνει πως φοράει μόνο ρούχα του Άγγελου Μπράτη; Μεταξύ άλλων, μιλάει για την πολυμελή οικογένειά της και την «άτακτη» δίδυμη, ολόιδια, αδελφή της. Η Κόρα περιγράφει, με χιούμορ, αστεία σαρδάμ που έκανε στο θεατρικό σανίδι, αλλά και το πώς ένιωσε όταν έπαθε «σεντόνι» σε μία παράσταση. Τέλος, αναφέρεται στο «στοίχημα» που κέρδισαν όλοι οι συντελεστές της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» και εξηγεί για ποιο λόγο νιώθει υπερήφανη που συμμετέχει, εδώ και πολλά χρόνια, στο «Έτερος Εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Γιώργο Καράμπελα. Ο επιτυχημένος Peripatetic Concept Maker, και ένας από τους εκκεντρικούς αγοραστές του «Cash or Trash», μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του και περιγράφει τον επίμονο «αγώνα» που έδωσε, μέχρι να κατακτήσει το όνειρό του. Μεταξύ άλλων, μιλάει για το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, για τις σπουδές στη Νομική που δεν του ταίριαζαν, για την καταπιεσμένη καλλιτεχνική του φύση, αλλά και για την προσωπική «επανάσταση» που έκανε μετά την απώλεια του πατέρα του. Ποιες ήταν οι «απαγορεύσεις», που του επέβαλαν οι γονείς του ως έφηβο; Πώς κρατάει «ζωντανό» τον πολυετή γάμο του με τη σύζυγό του, Μαρίνα; Τέλος, εξηγεί γιατί δεν μεταπωλεί τα αντικείμενα που αγοράζει, ενώ αναφέρει πως τα τοποθετεί στο «Fondazione», ένα κτίριο του Τσίλλερ, το οποίο αξιοποίησε με τη δική του αισθητική υπογραφή.

