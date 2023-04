Κοινωνία

Μεσογείων: Φωτιά σε εν κινήσει φορτηγό

"Βοήθεια, καίγομαι" φώναζε ο οδηγός. Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία επειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εν κινήσει σε φορτηγό επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

Ειδικότερα, γύρω στις 15:15, ο οδηγός ενός φορτηγού είδε καπνό να βγαίνει από το όχημά του με αποτέλεσμα να κάνει αμέσως στην άκρη και να βγει έξω φωνάζοντας «Βοήθεια, καίγομαι!».

Ιδιοκτήτες και υπάλληλοι κοντινών καταστημάτων έσπευσαν να βοηθήσουν με τους πυροσβεστήρες που είχαν στις επιχειρήσεις τους, ενώ μετά από λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση αντίδραση των υπαλλήλων και των πυροσβεστών.

