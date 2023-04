Πολιτική

Εκλογές 2023: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικία

Ολο το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για κόκκινα δάνεια και πρώτη κατοικία. Κανόνες στη λειτουργία των funds. Ποιες οφειλές θα κουρεύονται, ποια είναι η διαδικασία. Τα κριτήρια. Οι δυο επιλογές στον εξωδικαστικό και η Δικαιοσύνη.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την προστασία της Πρώτης Κατοικίας, της Επαγγελματικής Στέγης και της Αγροτικής Γης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην εν εξελίξει ειδική εκδήλωση που πραγματοποιεί το κόμμα στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Τόνισε ότι στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά περίπου 40 δισ., τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική οικονομία ανέρχονται πλέον σε 111 δισ. ευρώ., συνολικά, 4.200.000 πολίτες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, funds, εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ 1 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι, ότι δημιουργείται μια νέα γενιά κόκκινων δανείων και κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι αντί να επέμβει στο πρόβλημα, το κάνει ακόμη χειρότερο, «επειδή έχει επιλέξει συνειδητά να ευνοήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας στη πατρίδα μας από τον Β' Παγκόσμιο και μετά» και πως «με τις αποφάσεις της ρίχνει στο τζόγο των funds, τη διαθέσιμη περιουσία κάθε ελληνικού νοικοκυριού».

Σημείωσε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη και προοπτική «με μια κοινωνία σε υποθήκη», για να τονίσει πως «η ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι και κυριολεκτικά ένας αγώνας υπέρ βωμών και εστιών». Υποστήριξε ότι «η πολιτική αλλαγή στις 21 Μαΐου είναι επιβεβλημένη όταν η αδικία γίνεται κανόνας».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις 21 Μαΐου θα ανοίξει το δρόμο την επομένη κιόλας ημέρα για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές όπως σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης». Υπογράμμισε ότι η πρόταση αυτή θα αποτελέσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ «βασικό σημείο αλλά και προϋπόθεση προγραμματικής συμφωνίας των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε με τη συμφωνία των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου αυτή η πρόταση να γίνει νόμος του κράτους από την πρώτη εβδομάδα εργασιών της Βουλής που θα εκλέξει στις 21 Μαΐου ο λαός». «Να γίνει η πρώτη νομοθετική παρέμβαση της νέας προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας», σημείωσε.

«Τους προειδοποιώ. Το πάρτι τελειώνει στις 21 Μαΐου. Η δικαιοσύνη θα επιστρέψει στον τόπο», τόνισε, απευθυνόμενους σε «επιτήδειους» που «εποφθαλμιούν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών». Προκειμένου δε να κλείσει και η τελευταία κερκόπορτα σε αυτούς που, όπως είπε επιπλέον, πιθανά να σχεδίαζαν ένα ρεσάλτο της τελευταίας στιγμής πριν επανέλθει η δικαιοσύνη στον τόπο, προανήγγειλε ότι έως την έναρξη εφαρμογής αυτής της λύσης δε θα μείνει κανένας στο κενό, καθώς «η πρώτη ενέργεια θα είναι να προχωρήσουμε αμέσως με ΠΝΠ, στην αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης».

Η πρόταση

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει «άρτια επεξεργασμένη και άμεσα εφαρμόσιμη λύση για την προστασία της πρώτης κατοικίας», η οποία βασίζεται στη δουλειά που έχει προηγηθεί.

Υπενθύμισε ότι τον Απρίλιο του 2021 ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το πλαίσιο για «μόνιμο και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με προστασία της κύριας κατοικίας και άλλων κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, σε αντικατάσταση του Πτωχευτικού της Κυβέρνησης», πρόταση που αφορά έκτακτα μέτρα για τη ρύθμιση του πανδημικού χρέους και μόνιμο πλαίσιο, διαρθρωμένο σε τρεις βασικούς πυλώνες: επιχειρήσεις - νοικοκυριά - οφειλές προς το δημόσιο. Επίσης, τον περασμένο Ιούλιο παρουσιάστηκε σχέδιο με τέσσερις άξονες για τη στεγαστική πολιτική (α. αντιμετώπιση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών με εγγύηση την κατοικία, β. έλεγχος της δραστηριότητας του Airbnb, γ. προστασία του δικαιώματος των νέων σε κατοικία, με τον διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών και τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για κάλυψη περισσότερων δικαιούχων, δ. δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες ώστε να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια).

Πάνω σε αυτή την προγραμματική βάση, εξήγησε, χτίζεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ρύθμιση οφειλών και την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε αρχικά στις θεσμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Πρώτον, δημιουργείται Υφυπουργείο στο Υπουργείο Οικονομικών, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους και της Στεγαστικής Πολιτικής. Ώστε να υπάρχει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη λήψη άμεσων μέτρων, συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες για την υλοποίηση ολοκληρωμένων και ενοποιημένων πολιτικών αντιμετώπισης αυτού του, οριζόντιου για την κοινωνία, προβλήματος.

Δεύτερον, συστήνεται Δημόσια Εποπτική Αρχή για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τρίτον, δημιουργείται Ειδικό Ταμείο Αναδιαρθρώσεων Οφειλών και Στεγαστικής Πολιτικής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα υποστηρίζει με χρήμα, μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων: Τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τις δόσεις δανείων ενήμερων δανειοληπτών που αυξήθηκαν υπέρμετρα λόγω αύξησης επιτοκίων, για να συνεχίσουν οι συνεπείς να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Τις δόσεις χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέα ζευγάρια, στο πλαίσιο της ειδικής στεγαστικής πολιτικής.

Κανόνες στα Fund

Τόνισε ότι θα μπουν κανόνες στη λειτουργία των fund, με εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης για τις δραστηριότητες τους. Ειδικότερα:

Πρώτον, καθιστώντας υποχρεωτική την κατάθεση στη Δημόσια Εποπτική Αρχή του συνόλου των πληροφοριών - δεδομένων και επιχειρηματικών σχεδίων - των τιτλοποιήσεων και αγορών πακέτων δανείων από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Δεύτερον, επιβάλλοντας τη νόμιμη φορολογία στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Τρίτον, αναμορφώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Και τέλος, αναβαθμίζοντας τα ΚΕΠ δανειοληπτών που υπάγονται στην ΕΓΔΙΧ για τη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη των ευάλωτων οφειλετών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πρόταση βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: Τη συλλογική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Την προστασία από ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Τη συμμετοχή του Δημοσίου, με την επιδότηση μέρους της ρυθμισμένης οφειλής μέσω του Ταμείου Αναδιαρθρώσεων. Την εποπτεία και το συντονισμό της όλης διαδικασίας από την Δημόσια Εποπτική Αρχή.

Ποιες οφειλές - ποιους αφορά - η διαδικασία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε ποιους αφορά, για ποιες οφειλές και πώς θα δουλεύει όλη η διαδικασία, κάνοντας λόγο για σχέδιο «σαφέστατο όσον αφορά τις οφειλές και ευρύτατο όσον αφορά τους δικαιούχους».

Είπε ειδικότερα ότι μιλάμε για όλες τις οφειλές προς «θεσμικούς» πιστωτές: Τράπεζες, Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρείες Απόκτησης και Διαχείρισης Απαιτήσεων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. «Στόχος είναι η συλλογική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Το πρόγραμμα αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κάθε πολίτης που έχει περιέλθει σε μια τέτοια συνθήκη, δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του και έτσι να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, την επαγγελματική του στέγη και την αγροτική του γη, από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Τόνισε ότι οι προϋποθέσεις είναι απλές και αυτονόητες, «χωρίς παραθυράκια για αποκλεισμούς: Μόνιμη και γενική αδυναμία ικανοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απουσία καταδολιευτικής ή απατηλής συμπεριφοράς. Υποχρέωση ειλικρίνειας, που εξασφαλίζεται με την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου».

Ως προς τις επιμέρους προϋποθέσεις: Για την πρώτη κατοικία, το ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία ή εν δυνάμει κύρια κατοικία. Για την επαγγελματική στέγη, το ακίνητο να χρησιμεύει ως φορολογική και πραγματική έδρα άσκησης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την αγροτική γη, το ακίνητο να ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Επιπλέον, το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη να μην ξεπερνάει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία του ακινήτου για να ενταχθεί στη ρύθμιση να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Εξωδικαστικό στάδιο

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια: το εξωδικαστικό, με δύο εναλλακτικές επιλογές και την προσφυγή στη δικαστική οδό.

Αναφορικά με το στάδιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, κρίσιμο στοιχείο είναι η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής του πιστωτή. Ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι «καμία τράπεζα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν θα μπορεί πια να κάνει bypass την υποχρέωση του να προτείνει μια βιώσιμη λύση στον οφειλέτη, αντί να προχωρά σε express αναγκαστικές εκτελέσεις και χιλιάδες πλειστηριασμούς».

Τα βήματα είναι τα εξής:

Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η συμμετοχή των πιστωτών είναι υποχρεωτική όπως και το αποτέλεσμα της παραγόμενης ρύθμισης.

Αν ο πιστωτής δεν συμμετάσχει, τότε ακυρώνεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η όλη διαδικασία διενεργείται μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με αντικειμενικότητα, γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων και πραγματοποίηση διασταυρώσεων, με ταχύτητα στην έκδοση ρύθμισης, χωρίς κόστος για τον δανειολήπτη.

Επισήμανε ότι από το πρώτο εξωδικαστικό στάδιο, προκύπτουν δύο εναλλακτικές διαδρομές από τη στιγμή που μπαίνουμε στο πλαίσιο της ρύθμισης.

Πρώτη εναλλακτική: Η ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της, αλλά σύντομη διάρκεια αποπληρωμής. Αυτή η κατηγορία, αφορά ήδη μεταβιβασθέντα στεγαστικά δάνεια που τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Περιλαμβάνει:

Διαγραφή οφειλής, της τρέχουσας ονομαστικής αξίας του δανείου, μεταξύ 40-60%.

Πρόβλεψη για κρατική επιδότηση ως και 50% για την εξυπηρέτηση της εναπομείνασας οφειλής, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Σύντομη διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Σημείωσε ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δε δύναται να ακολουθήσει αυτή τη βραχυχρόνια ρύθμιση, παρέχεται η δεύτερη εναλλακτική: Ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλές δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση:

Καταβάλλεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η αξία προσδιορίζεται από την εκκαθαριστική δήλωση ΕΝΦΙΑ και όπου αυτή δεν υπάρχει, από την εκτίμηση συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση που η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη από το οφειλόμενο ποσό, καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η διάρκεια της ρύθμισης κυμαίνεται από 10 έως 35 έτη, κάτι που εξαρτάται από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Εξασφαλίζεται σταθερό χαμηλό επιτόκιο (ίσο με 2%).

Και όσον αφορά τις δόσεις, τόνισε, υπάρχει η δικλείδα ώστε η μηνιαία δόση υπολογισμένη με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, να μην ξεπερνά τα 3/10 του εισοδήματος.

Για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες οφειλετών, η χορήγηση ρύθμισης συνοδεύεται από πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων, για να μη χαθεί η ρύθμιση.

Σημείωσε δε ότι τα όρια ευαλωτότητας που ισχύουν σύμφωνα με το σχετικό νόμο 4472 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017, διευρύνονται κατά 50% προκειμένου η επιδότηση αυτή να αφορά ακόμα περισσότερους συμπολίτες, δεδομένης και της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Προσφυγή στη δικαστική οδό

Το δεύτερο στάδιο, η δικαστική προσφυγή, είναι η καταφυγή που προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Αφενός για τον οφειλέτη, εάν παρά την υποχρεωτικότητα, τελικά οι δανειστές για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχουν στο εξωδικαστικό στάδιο, ή εάν θεωρεί ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε η αίτηση ρύθμισης στον εξωδικαστικό, ή εάν κρίνει αιτιολογημένα την ρύθμιση ως μη βιώσιμη ή εσφαλμένη και επιθυμεί εξατομικευμένη κρίση από τον δικαστή, υποβάλλοντας σχετική πρόταση. Αφετέρου, για τον πιστωτή, αν διαφωνεί με την απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη στον εξωδικαστικό, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι για όλες τις περιπτώσεις που θα πάνε στη δικαστική οδό, θα υπάρχει ειδική σύντομη προθεσμία εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΠΝΠ για αναστολή πλειστηριασμών α' κατοικίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ότι προκειμένου να μη μείνει κανένας στο κενό, έως την έναρξη εφαρμογής της λύσης, «η πρώτη ενέργεια θα είναι να προχωρήσουμε αμέσως με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, με βάση τα παραπάνω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον, έως ότου δηλαδή τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών».

Για τους 70.000 δανειολήπτες με στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις πάνω από 70.000 δανειοληπτών που έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό φράγκο και, όπως, είπε, βρέθηκαν με υπέρογκες επιβαρύνσεις μετά το ξεκλείδωμα της ισοτιμίας. Είπε ότι για εκείνους δικαιοσύνη σημαίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε προστατευτεί η πρώτη κατοικία τους και να ρυθμιστεί η οφειλή τους με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία την περίοδο που έλαβαν το δάνειο, αλλά και το ποσό που έχουν ήδη αποπληρώσει.

Δριμεία κριτική στη ΝΔ

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως όταν ήδη είχαμε μπει στην εποχή των μνημονίων ήταν η πρώτη μεγάλη απειλή για την πρώτη κατοικία και πως «αυτό που διαφύλαξε σε μεγάλο βαθμό την ακίνητη περιουσία των ευάλωτων νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, ήταν ο Νόμος Κατσέλη αρχικά το 2010 και αργότερα η επέκτασή του από το νόμο Σταθάκη το 2015».

Τόνισε ότι ωστόσο «μετά από τόσα χρόνια θυσιών, σκληρού αγώνα και μιας συλλογικής προσπάθειας να βγούμε από την πολυετή κρίση, βρισκόμαστε δυστυχώς ξανά μπροστά στην ίδια απειλή». Είπε ότι στα 4 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά περίπου 40 δισ., τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται πλέον σε 111 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι συνολικά, 4.200.000 πολίτες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, funds, εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ 1 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Υποστήριξε ότι ο «κατήφορος» συνεχίζεται, καθώς «η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής των πολιτών στην ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, αλλά και η επαναλαμβανόμενη τους τελευταίους μήνες μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της ΕΚΤ, μας φέρνουν μπροστά στη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι αντί να επέμβει στο πρόβλημα, το κάνει ακόμη χειρότερο με την πολιτική της, επειδή «έχει επιλέξει συνειδητά να ευνοήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας στη πατρίδα μας από τον Β' Παγκόσμιο και μετά». Την κατηγόρησε ότι «με τις αποφάσεις της ρίχνει στο τζόγο των funds, τη διαθέσιμη περιουσία κάθε ελληνικού νοικοκυριού». Ως προς αυτά αναφέρθηκε ειδικότερα στον Πτωχευτικό Κώδικα του 2020, «με τον οποίο καταργήθηκε οριζόντια η προστασία της κύριας κατοικίας, οδηγώντας σε απελευθέρωση των πλειστηριασμών των πρώτων κατοικιών λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων». Στον εξωδικαστικό μηχανισμό «στον οποίο δεν προβλέφθηκε καμία δεσμευτικότητα συμμετοχής των πιστωτών, τραπεζών και funds, με αποτέλεσμα να μην ρυθμίζονται οι οφειλές των πολιτών». Στο σχέδιο «Ηρακλής», με βάση το οποίο οι μεταβιβάσεις των δανείων από τράπεζες σε funds συνδέθηκαν με τον νόμο 3156 του 2003, ενέργεια με την οποία «αφενός απαλλάσσει από τη φορολογία τα funds για τις κάθε είδους πράξεις τους, αφετέρου δεν υποχρεώνει σε πρόταση ρύθμισης προς τον δανειολήπτη, πριν την όποια πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης».

Η χώρα μας μετατρέπεται σε 'Αγρια Δύση

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι έτσι «μια χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης μετατρέπεται σε 'Αγρια Δύση», καθώς «η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους υπακούει πια στο δόγμα 'ό,τι δε πληρώνεται, κατάσχεται', από τα funds που πλέον ελέγχουν με εμπράγματες εξασφαλίσεις περίπου 700.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα, αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ και που η μόνη τους μέριμνα είναι η υλοποίηση γρήγορων πλειστηριασμών, ακόμη και για οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ». Πρόσθεσε ότι μέσα σε αυτά ήρθε και η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία «δόθηκε η δυνατότητα στις Εταιρείες Διαχείρισης να προχωρούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, αφαιρώντας και την ελάχιστη δικονομική δυνατότητα προστασίας που είχαν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες».

Σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε σημείο χωρίς επιστροφή, «όσο η χώρα κυβερνάται από μια κυβέρνηση που έχει στρατηγική την αναδιανομή σε λίγους και ισχυρούς, σε funds και σε ημέτερους μπαταχτσήδες επιχειρηματίες». Από ένα κόμμα, σχολίασε, «που βουλευτές του, όπως ο κ. Πάτσης χτίζουν περιουσίες, υφαρπάζοντας το μόχθο και τα σπίτια των Ελλήνων ή υπουργοί του όπως ο κ. Παπαθανάσης 'καθαρίζουν' με μόλις 50.000 ευρώ, χρέη ύψους 2 εκατομμυρίων». Από ένα κόμμα, πρόσθεσε, «που χρωστάει 400 εκατ. ευρώ, ένα υπουργικό συμβούλιο που χρωστάει συνολικά 12 εκ. Ευρώ», που «υπουργοί και στελέχη του απολαμβάνουν χαριστικές ρυθμίσεις, την ώρα που οι τράπεζες πιέζουν και οι εισπρακτικές τρομοκρατούν» οικογενειάρχες και επιχειρηματίες που πήραν ένα δάνειο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πώς αν δεν είχαν κάτι να κρύψουν, δεν θα αρνούνταν την τροπολογία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνεται στο πόθεν έσχες όχι μόνο το ύψος των δανείων αλλά και οι ρυθμίσεις τους. «Το αρνήθηκαν, γιατί προφανώς οι 'Παπαθανάσηδες' είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση», είπε.

Οικονόμου: Ο κ.Τσίπρας υιοθετεί το σύνθημα «χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα

«Τον κ. Τσίπρα, ό,τι κι αν λέει, δεν μπορεί να τον πιστέψει κανείς. Τα έχει ξαναπεί με άλλα λόγια, αλλά με τον ίδιο στόμφο. Κι έχει κάνει αντίθετα», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για την αποψινή παρουσίαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αξιοπιστία του είναι ανύπαρκτη, εξαιτίας τόσο της κυβερνητικής του θητείας, όσο και από το γεγονός ότι έχει στηρίξει την τωρινή του προεκλογική εκστρατεία στο ψέμα και τα fake news. Η «σεισάχθεια» που υποσχόταν όλοι ξέρουν ότι ήταν κούφια λόγια, αφού παρέδωσε τα «κόκκινα δάνεια» στο 43,5%. Σήμερα λανσάρει το σύνθημα «χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα».

Απέναντι στα μεγάλα και κούφια λόγια του κ. Τσίπρα, η Κυβέρνηση απαντά με το έργο της. Σήμερα, ύστερα από 4 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί με γρήγορους ρυθμούς και είναι πλέον κάτω από το 10%.

Σήμερα, με διμερείς ρυθμίσεις, έχει ρυθμιστεί χρέος 68 δις ευρώ, ενώ στο χθες του κ. Τσίπρα μόλις 5,6 δις. Σήμερα το κρατος επιδοτεί μέχρι 220 ευρώ τη δόση δανειοληπτών πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, που μπαίνουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα, αναστέλλοντας έτσι τον κίνδυνο πλειστηριασμών για όσο διαρκεί, ενώ στο χθες του κ. Τσίπρα οι δανειολήπτες βρίσκονταν σε διαρκή ομηρία και αβεβαιότητα.

Σήμερα προσφέρεται μια βεντάλια πολιτικών ενίσχυσης της νέας γενιάς για την απόκτηση στέγης με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια, ενώ στο χθες του κ. Τσίπρα περίσσευε το εμπόριο ελπίδας και οι ψευδαισθήσεις», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Από τον πολιτικό αρχηγό, που δεν ντρέπεται να λέει ότι ιδιωτικοποιείται το νερό, δεν μπορείς να περιμένεις καμία αξιοπιστία για τα δάνεια των πολιτών. Για αυτό, από εκεί που φτάσαμε σήμερα με σχέδιο και κόπο, δεν θα γυρίσουμε στο χθες. Συνεχίζουμε σταθερά, δυνατά, μπροστά», πρόσθεσε.

