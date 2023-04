Αθλητικά

Τσέλσι – Λίβερπουλ: Κόλλησε…η βελόνα

Ο Κώστας Τσιμίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, στο τέταρτο σερί 0-0 των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Στο «στείρο» 0-0 έμειναν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», Τσέλσι και Λίβερπουλ, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν δύο φορές, με τον Ρις Τζέιμς στο πρώτο μέρος και τον Κάι Χάβερτς στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, το VAR επενέβη κι έδειξε οφσάιντ στην πρώτη περίπτωση και χέρι του σκόρερ στη δεύτερη, με αποτέλεσμα να μην μετρήσει κανένα και οι «μπλε» να μην μπορέσουν να πανηγυρίσουν.

Η αποχώρηση του Γκρέιαμ Πότερ και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας (προσωρινά) από τον Μπρούνο Σαλτόρ δεν έφερε... γούρι στους Λονδρέζους, που ήταν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που πήρε το βαθμό.

Για τέταρτο σερί ματς έμειναν χωρίς νίκη οι «κόκκινοι» (σε πρωτάθλημα και CL), που προέρχονταν από το «βαρύ» 4-1 από την Σίτι. Ο Κώστας Τσιμίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, στο τέταρτο σερί 0-0 των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

