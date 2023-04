Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Η επίθεση, ο ιατροδικαστής και η εισαγγελική παρέμβαση για αυξημένη επιτήρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Ασπασία Ταραχοπούλου για την ιατροδικαστική έκθεση. Η απάντηση της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ για την αιχμές κατά της Αστυνομίας.



Η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Ανηλίκων Λευκάδας ζήτησε αυξημένη επιτήρηση της 12χρονης από τον Κολωνό, μετά τις καταγγελίες της οικογένειάς περί προσπάθειας εκφοβισμού της ανήλικης προκειμένου να μην αποκαλύψει και άλλα πρόσωπα που την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Εν τω μεταξύ, ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπίστωσε ελαφρές εκδορές από μυτερό λεπτό αντικείμενο και όχι τραύματα που προέρχονται από μαχαίρι κατά την απώθηση του δράστη, μετά την εξέταση στο χέρι της 12χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημάδια φαίνεται ότι παραπέμπουν πιθανότατα σε χτυπήματα από καρφίτσα, ίσως και από διαβήτη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα καταγγελλόμενα περιστατικά που αφορούν το ανήλικο θύμα της υπόθεσης μαστροπείας και βιασμού στον Κολωνό, συνεχίζονται, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η παιδοψυχολόγος που εξέτασε την 12χρονη κοιτά με επιφύλαξη τα όσα καταγγέλλει.

Η Ασπασία Ταραχοπούλου, μια εκ των συνηγόρων της 12χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Όπως είπε έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά και σημείωσε ότι έχουν υποβάλει αίτημα στην ανακρίτρια για νέα κατάθεση της 12χρονης.



Ανέφερε ακόμα ότι δεν έχουν στα χέρια τους την ιατροδικαστική έκθεση και δεν ξέρει πώς αυτή έγινε γνωστή.



«Όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία, έχουν καταγραφεί και ζητήσαμε να αναλάβει κάποια μέτρα για την προστασία του παιδιού. Μάθαμε ότι περνούσε τακτικά από το σπίτι περιπολικό. Η θεία είπε ότι ποτέ δεν είχε δει περιπολικό, ενώ είχε ζητήσει να ληφθούν στοιχεία από κάμερες και ούτε αυτό έγινε», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Ταραχοπούλου.



«Η τελευταία επίθεση έγινε αφού είχα πει εγώ ότι το παιδί θα καταθέσει ξανά για να αναφέρει και άλλα πρόσωπα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «το παιδί έχει αφεθεί στο έλεος του. Ψυχολογικά δεν είναι καλά. Η υποστήριξη είναι μια φορά την εβδομάδα σε μια απόσταση 50 χλμ».





Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου με αφορμή τις δηλώσεις των δικηγόρων της οικογένειας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της καθώς όπως είπε αφήνεται να εννοηθεί ότι η αστυνομία όχι απλά αδιαφορεί αλλά αφήνει υπονοούμενα για τις συγκεκριμένες επιθέσεις στο παιδί.

«Η ΕΛΑΣ είναι αυτή που οδήγησε τους δράστες στην Δικαιοσύνη που αγκάλιασε με αγάπη ην υπόθεση και το παιδί που ξέρουμε πόσο τραυματισμένο είναι και αμφισβητείται ακόμα και η παρουσία κοντά στην οικία της . Η παρουσία της Αστυνομίας κοντά στην οικία που μένει το παιδί έγινε με προτροπή του τοπικού Αστυνομικού Διευθυντή μετά από την πρώτη καταγγελία της οικογένειας στο ΑΤ», είπε η κ. Δημογλίδου.

Με βάση τις καταγγελίες που έκανε η οικογένεια έγιναν και προσαγωγές όπου δεν προέκυψε κάτι, σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε:

«Η δουλεία της ΕΛΑΣ δεν είναι να αμφισβητήσει την καταγγελία του παιδιού. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε βρεθήκαμε στην οικία του παιδιού, φροντίσαμε να βρεθεί συνεργείο εξερεύνησης στο σπίτι, το παιδί εξετάστηκε με παιδοψυχολόγο και μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή σε άλλη περιφέρεια καθώς δεν υπήρχε στην περιοχή. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν που υπάρχει παράλειψη της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί

Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε ψαράδικο (εικόνες)