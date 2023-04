“Το Πρωινό” – Τσελέντης: Η απάντηση για την πρωταπριλιάτικη ανάρτηση που προκάλεσε παρέμβαση εισαγγελέα (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Τι απαντά ο γνωστός σεισμολόγος για την εισαγγελική παρέμβαση εξαιτίας ανάρτησης του.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν αποτελεί ποινικό αδίκημα η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη την Πρωταπριλιά, ζήτησε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, θέλησε να τηρήσει το έθιμο της Πρωταπριλιάς και προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook η οποία δεν ήταν -φυσικά- αλήθεια.

Ο κ. Τσελέντης μίλησε στο "Πρωινό" και έδωσε για πρώτη φορά τη δική του απάντηση.

"Νομίζω είμαι στη χώρα του Κιμ Γιονκ Ουν. Ποινικοποιείται το γέλιο" είπε και συνέχισε "με κυνηγάνε εμένα που όταν άλλοι μιλούσαν για τσουνάμι και μεγάλους σεισμούς εγώ έβγαινα και καθησύχαζα τον κόσμο. Ίσως κάποια από αυτά που ανεβάζω στη σελίδα μου στο facebook να ενοχλεί κάποιους".

Όσον αφορά πιθανό μεγάλο σεισμό από το ρήγμα του Κορινθιακού ο ίδιος είπε πως "δεν ξέρω τι είπαν άλλοι συνάδελφοι αλλά σε τουριστική περίοδο εγώ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Είμαστε σεισμογενής χώρα, κάποια στιγμή θα γίνει μεγάλος σεισμός και κάποιος θα γίνει ήρωας".

