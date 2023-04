Κοινωνία

Αρσάκειο - Bullying σε 15χρονο: Η ανακοίνωση του σχολείου για το περιστατικό

Τι απαντά το σχολείο για την υπόθεση bullying εις βάρος 15χρονου.



Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Αρσακείων Σχολείων αναφορικά με την υπόθεση bullying σε βάρος 15χρονου μαθητή.

Ανήλικοι, μαθητές του σχολείου, φέρονται να τύλιξαν τον συμμαθητή τους με πετονιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο λαιμό. Μάλιστα, άφησαν τον 15χρονο δεμένο στην τάξη και αποχώρησαν.

Στην ανακοίνωση του σχολείου αναφέρεται: «Η Διοίκηση των Αρσακείων Σχολείων δεν έχει προβεί σε δηλώσεις, αποφεύγοντας να παρέμβει σε μια διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξει, ακολουθώντας αυστηρά τη σχολική νομοθεσία και μάλιστα μια διαδικασία που αφορά σε ανήλικους μαθητές και τους γονείς τους.

Η Διεύθυνση του συγκεκριμένου Σχολείου μάς πληροφορεί ότι περατώθηκε ήδη η προβλεπόμενη διερευνητική διαδικασία (λήψη καταθέσεων των εμπλεκομένων μαθητών και των γονέων τους καθώς και εκπαιδευτικών) και το θέμα υποβάλλεται στον Σύλλογο Διδασκόντων του συγκεκριμένου Γυμνασίου, αρμόδιου να λάβει αποφάσεις επί του θέματος. Ο Σύλλογος έχει κληθεί να συνέλθει την ερχόμενη Τρίτη (11 Απριλίου) με παράλληλη προβλεπόμενη κλήτευση των εμπλεκομένων μαθητών και των γονέων τους.

Παράλληλα χωρεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ζήτησε και η Διοίκηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας από την Εκπαιδευτική Διεύθυνση της Περιφέρειας, ώστε να διερευνηθούν και τυχόν ευθύνες των εκπαιδευτικών.

Από την διοίκηση των Αρσακείων Σχολείων».

