Βραζιλία: νεκρά παιδιά μετά από επίθεση σε βρεφονηπιακό σταθμό

Ένας άνδρας μπήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό, σκότωσε και τραυμάτισε παιδιά.

Τέσσερα παιδάκια σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό της πόλης Μπλουμενάο στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το τοπικό νοσοκομείο.

"Ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι μπήκε στο σχολείο και σκότωσε τέσσερα παιδιά. Υπάρχουν επίσης τέσσερα τραυματισμένα", εξήγησε πηγή της τοπικής κυβέρνησης στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 25χρονος άνδρας που ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς οι αρχές να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Το νοσοκομείο Σάντο Αντόνιο στην πόλη Μπλουμενάο ανακοίνωσε ότι τέσσερα παιδάκια, ηλικίας από μηνών έως δύο ετών, περιθάλπονται εκεί μετά την επίθεση.

