Κοινωνία

Σχολεία: Πότε κλείνουν Γυμνάσια και Λύκεια - Το ΦΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης:

α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30ή Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμοσχεύσεις - Παπαθεοδωρίδης: Ο Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Σύλληψη 21χρονου Αφγανού που κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης