H Τουρκία κλείνει τον εναέριο χώρο για πτήσεις στο βόρειο Ιράκ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η Τουρκία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στις πτήσεις από και προς τη Σουλεϊμανίγια, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, η εν λόγω απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων του PKK στο Σουλεϊμανιγέ και της διείσδυσης του στο αεροδρόμιο, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Η απόφαση, η οποία αναμένεται να ισχύει έως τις 3 Ιουλίου 2023 στο πρώτο στάδιο, θα αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα των εξελίξεων που θα παρακολουθούμε στενά μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

