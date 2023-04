Κόσμος

Ελληνοτουρκικά: “Επίθεση” φιλίας από τον Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ομιλία του προς τους Τούρκους πρέσβεις ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Επίθεση... φιλίας από τον Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα. Η πρόσφατη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με την Ελλάδα στο ανατολικό Μεσόγειο και το Αιγαίο θα αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την επίλυση των προβλημάτων, τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε σε δείπνο Ιφτάρ στο πλαίσιο του Ραμαζανιού, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης Ανάπτυξης (AKP) απευθυνόμενος στους Τούρκους πρέσβεις. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο πλαίσιο του ιφτάρ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν πρόεδρος δήλωσε πως η Άγκυρα υποστηρίζει τα βήματα που συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ειρήνη των Βαλκανίων και ότι, παρά τις αδικίες που έχει υποστεί, η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος για την Τουρκία.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έρχονται μετά τις επισκέψεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη, στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, που έγιναν σε θετικό κλίμα, καθώς ακόμα και ο «σκληροπυρηνικός» υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού απέφυγε αρνητικά σχόλια για την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νέα ψυχρή “εισβολή” σε όλη τη χώρα

Ο ΕΕΣ ενίσχυσε τα αδέσποτα στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας (εικόνες)

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι νοσηλεύεται στην Εντατική