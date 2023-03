Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Η τελευταία δημοσκόπηση

Τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης ενόψει των εκλογών στην Τουρκία. Ποιος «φλερτάρει» με τον βασικό αντίπαλο του Ερντογάν. Νέα ένσταση για την τρίτη θητεία.

Ο Οζέρ Σεντζάρ, πρόεδρος της εταιρείας ερευνών MetroPoll δήλωσε ότι στην τελευταία δημοσκόπηση, ο υποψήφιος πρόεδρος της Εθνικής Συμμαχίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι 2,5 μονάδες μπροστά από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς να καταμεριστούν οι αναποφάσιστοι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η MetroPoll δεν δημοσιοποιεί πλέον τα αποτελέσματα των σφυγομετρήσεων λόγω οικονομικής δυσπραγίας, ανέφερε ο Οζέρ Σεντζάρ στο twitter:

«Αγαπητοί αναγνώστες, στέλνουμε μόνο τα ευρήματα της έρευνας στους συνδρομητές μας. Τα κοινοποιούμε πολύ περιορισμένα εδώ. Λυπούμαστε που λάβαμε μια τέτοια απόφαση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών συνθηκών.

Ας δώσουμε μια σύντομη εξήγηση ως απάντηση στο συχνό ερώτημα ποια είναι η διαφορά των ψήφων των υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Μαρτίου, ο Κιλιτσντάρογλου φαίνεται μπροστά από τον Τούρκο πρόεδρο κατά 2,5 μονάδες».

Ο Μουχαρέμ Ιντζέ είναι ο πολιτικός που απειλεί την υποψηφιότητα Κιλιτσντάρογλοου διασπάζοντας τον αντιπολιτευτικό μέτωπο. Ποιος είναι ο Μουχαρέμ Ιντζέ; Ήταν ο ανθυποψήφιος του Ταγίπ Ερντογάν, υποστηριζόμενος από την αξιωματική αντιπολίτευση στις περασμένες εκλογές. Αποχώρησε από το Ρεπουπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τώρα επιμένει να είναι και υποψήφιος ξανά. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να τον πείσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Κάποιες δημοσκοπήσεις τον φέρουν να λαμβάνει μέχρι και 6%. Πάντως δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης, σχολίασε πως αν ο Κιλιτστντάρογλου χάσει εξαιτίας του, τότε ο Ιντζέ δεν θα μπορεί να περπατά καν στους δρόμους της Τουρκίας.

Ένσταση για υποψηφιότητα για τρίτη θητεία Ερντογάν από το Καλό Κόμμα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Καλού Κόμματος Κουρσάτ Ζορλού σε συνέντευξη ότι θα φέρουν ένσταση στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) για την υποψηφιότητα Ταγίπ Ερντογάν για τρίτη θητεία. Ο Ζορλού είπε: « Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος για 2 φορές το πολύ. Θα προσφύγουμε στο YSK σήμερα για την υποψηφιότητα του Ερντογάν για τρίτη θητεία».

Πριν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου, οριστικοποιήθηκε η προεδρική υποψηφιότητα του Προέδρου Ερντογάν, του Kemal K?l?cdaroglu, του Muharrem Ince και του Sinan Ogan.

