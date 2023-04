Κοινωνία

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί φοβούνται πως είναι πιθανό να έχει προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Σοκαρισμένοι και έκπληκτοι δηλώνουν γνωστοί και γείτονες της οικογένειας.

Άφαντος παραμένει ο 34χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο 34χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης του στυγερού εγκλήματος, παραμένει άφαντος δύο μέρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής μητέρας του.

Η 71χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης σε αγροτική περιοχή της Χαλκηδόνας, πλησίον των κοιμητηρίων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η γυναίκα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος γιος της άτυχης γυναίκας είναι αυτός που τη σκότωσε. Αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο στο σπίτι όπου διέμενε ο 34χρονος μαζί με την 71χρονη μητέρα του. Ερευνάται αν το όπλο σχετίζεται με την δολοφονία. Επίσης, αστυνομικοί στο σπίτι του 34χρονου βρήκαν σημείωμα στο οποίο φέρεται να ομολογεί την πράξη του.

Οι αστυνομικοί αναλύοντας το σημείωμα αλλά και το προφίλ του δράστη, φοβούνται πως πιθανότατα ο ίδιος προβεί στο απονενοημένο διάβημα. Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε ιδιοκτήτης καταστήματος που η κάμερα ασφαλείας του κατέγραψε τις τελευταίες γνωστές κινήσεις του δράστη και ένας γνωστός της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Νέα στάση εργασίας την Πέμπτη

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Καιρός: Σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις την Πέμπτη