Κοινωνία

Bullying στο Αρσάκειο - Δημητρίου: Σε καθηγητές και γονείς θα αναζητήσουμε ευθύνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Πώς θα κινηθεί η οικογένεια του παιδιού.



Για την υπόθεση bullying στο Αρσάκειο με θύμα έναν 15χρονο μαθητή μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας Σπύρος Δημητρίου.

Όπως είπε η «συγγνώμη» του σχολείου και τυχόν διοικητικά μέτρα που θα επιβάλει δεν τον ενδιαφέρουν, καθώς «διακρίνω ότι έχουν τελεστή σοβαρά ποινικά αδικήματα, όχι μόνο από τους ανήλικους φερόμενους δράστες, που παρεμπιπτόντως δεν θα έχουν μεταχείριση σκληρού δικονομικού ποινικού καταναγκασμού, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν κλείσει τα 15 έτη και το δικαστήριο ανηλίκων επιβάλει μόνο κάποια αναμορφωτικά μέτρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αναζητηθεί η ποινική ευθύνη και να διωχθεί το εποπτικό περιβάλλον των ανηλίκων, που αφορά γονείς και κηδεμόνες, αλλά κυρίως το εποπτικό περιβάλλον που αφορά το περιβάλλον του σχολείου» .

Υπογράμμισε ότι «το σχολείο δεν λειτουργεί αυθαίρετα αλλά μέσα από κανονισμούς εγγυάται και οφείλει να παρέχει ασφάλεια κατά την παραμονή των μαθητών εκεί».



Ο κ. Δημητρίου σχολίασε και το γεγονός ότι η διευθύντρια του Γυμνασίου αρχικά ρώτησε όλα τα παιδιά του σχολείου εάν φοβούνται και στην συνέχεια ρώτησε και τον 15χρονο εάν φοβάται.

Όταν ο ανήλικος απάντησε καταφατικά, η ίδια απόρησε για ποιο λόγο φοβούνται τα παιδιά εφόσον έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχολικού εκφοβισμού».

«Θα αναζητήσω ευθύνες σε γονείς και καθηγητές», τόνισε ο κ. Δημητρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Κυψέλη: 24χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το ΟΠΑ