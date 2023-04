Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Καλίν: Απευθείας συνομιλίες για λύση των διαφορών μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μεταστροφή του κλίματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Λιβύη», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμελήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, την οποία παρακολουθούμε να αναπτύσσεται σαν κόρη οφθαλμού, και τo Kόκκινο Μήλο και το εθνικό αυτοκίνητο Togg. Κι από την άλλη, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Λιβύη».

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας πως «θεωρούμε ότι η δυναμική που επιτύχαμε τους τελευταίους μήνες [στις σχέσεις με την Ελλάδα] είναι ικανοποιητική και ευεργετική. Υπήρξε μερική ηρεμία και πριν από το σεισμό, ξέρετε. Είχαμε στήσει έναν μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες ασχολούνται και άμεσα εφαρμόζουν αρμόδιες αρχές και τα υπουργεία μας».

Δεν παρέβλεψε ωστόσο πως, «υπάρχουν θέματα. Υπάρχει η ασφάλεια των συνόρων. Υπάρχει ο εναέριος χώρος. Υπάρχουν θέματα θαλάσσιας υφαλοκρηπίδας. Υπάρχει το Λιμενικό. Υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Έχουμε πολλά θέματα, φυσικά, με την Ελλάδα. Και στο πλαίσιο της εντολής που λάβαμε από τον Πρόεδρό μας, έχω συνομιλητή εκεί, αρμόδιους συναδέλφους μας, με τους οποίους υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Η μείωση της έντασης και η ύπαρξη κλίματος ηρεμίας είχε ήδη ξεκινήσει πριν από τον σεισμό. Πέρασε σε νέα διάσταση με το σεισμό. Ήρθε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Χθες ήρθε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

Η ελληνική πλευρά εργάστηκε πολύ σκληρά σε αυτή τη διαδικασία. Έκανε μια ειλικρινή προσπάθεια. Έστειλε ομάδες έρευνας και διάσωσης. Έστειλε βοήθεια. Οι γιατροί έστειλαν ομάδες. Αυτό είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό. Σε αυτό το σημείο, τους είμαστε και ευγνώμονες. Θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό».

Και τόνισε ότι, «θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον άνεμο, το μομέντουμ. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας σε διμερές επίπεδο μιλώντας μεταξύ μας; Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα. Η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τα προβλήματά τους μιλώντας απευθείας μεταξύ τους. Nα πω πολύ ξεκάθαρα το εξής: Εάν προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μέσω του Παρισιού, των Βρυξελλών, της Ουάσιγκτον, αυτό θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Είμαστε δύο γείτονες. Είμαστε δύο χώρες που μοιραζόμαστε το Αιγαίο και είμαστε εδώ εκατοντάδες χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Ας κάνουμε λοιπόν αυτές τις συναντήσεις και συζητήσεις απευθείας. Όχι μέσω άλλων. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό, υπεισέρχονται άλλα πράγματα. Πρέπει να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις μόνοι μας. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Ο Πρόεδρός μας έχει θέληση σε αυτό το θέμα. Θέληση έχει και ο κ. Μητσοτάκης. Το βλέπω αυτό».

Αναφερόμενος, τέλος στις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία, ο Καλίν ανέφερε: «Τώρα, και οι δύο χώρες πηγαίνουν σε εκλογές. Εμείς στις 14 Μαΐου, η Ελλάδα στις 21 Μαΐου. Ας περάσουμε με ασφάλεια αυτή τη διαδικασία. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φυσικά θα συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή επαφή. Δεν είχαμε ποτέ στην ατζέντα μας να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση, μια ένταση ή μια διαμάχη με την Ελλάδα. Δεν μπήκαμε ποτέ σε τέτοια διαδικασία. Δεν το βρίσκουμε και απαραίτητο. Ούτε βλέπουμε την Ελλάδα ως απειλή. Αλλά όταν υπάρχει απειλή για την κυριαρχία μας, τη ζωή μας, την πολιτική μας ενότητα, φυσικά, το πιο φυσικό μας δικαίωμα είναι να απαντήσουμε σε αυτήν. Είναι καθήκον μας να λάβουμε και τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αλλά αυτός ο αέρας ηρεμίας είναι ευχάριστος. Να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή τη θετική ατζέντα. Να την μεταφέρουμε και σε άλλα πεδία – στον τουρισμό, στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Αυτό (που συμβαίνει τώρα) να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να έχουμε αρκετό πολιτικό κεφάλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε θετικά όταν αύριο θα υπάρξει ξανά μια κρίση ή ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Σύλληψη 21χρονου Αφγανού που κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης

Ναύπλιο - Βιασμός ανηλίκου: Στον ανακριτή ο καθηγητής