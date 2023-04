Οικονομία

Λεωφορεία – τρόλεϊ: Νέα στάση εργασίας την Παρασκευή

Συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, ζητώντας ασφαλείς και ποιοτικές δημόσιες μαζικές μεταφορές.

Συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, εξαγγέλλοντας νέα στάση εργασίας, για αύριο Παρασκευή 7 Απριλίου, από 11:00 - 16:00, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, ζητώντας ασφαλείς και ποιοτικές δημόσιες μαζικές μεταφορές.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες από τις 10:00 ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 17:00. Κανονικά θα κινούνται τα λεωφορεία στις γραμμές, οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ, καθώς και τα υπόλοιπα μέσα.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ζητά ασφαλείς, σύγχρονες και ποιοτικές συγκοινωνίες με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και την τήρηση των δεσμεύσεων της διοίκησης και του υπουργείου όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις προς τους εργαζόμενους.

Η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ σε ανακοίνωσή της ζητά μονιμοποίηση μέτρων προστασίας και ασφάλειας και νομοθετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185

