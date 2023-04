Κοινωνία

Πουλούσαν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες στο διαδίκτυο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί υποδύθηκαν τους πελάτες και έκλεισαν ραντεβού για αγορά.

Στη σύλληψη 4 ατόμων που πουλούσαν παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν οι Αρχές.

Κατασχέθηκαν συνολικά 4,458 κροτίδες, δυναμίτες και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 4-4-2023 στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 3 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 23, 56, 20 και 31 ετών για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων κατά συναυτουργία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που εμπορεύεται παράνομα βεγγαλικά μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στις περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προσποιούμενοι τους αγοραστές απέκτησαν επαφή στην εφαρμογή συνομιλιών πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με το επίμαχο προφίλ του ατόμου και ζήτησαν να προμηθευτούν ποσότητες βεγγαλικών, προγραμματίζοντας για το σκοπό αυτό ραντεβού πλησίον εμπορικού κέντρου στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης εμφανίστηκε ο 23χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει -10- κουτιά που περιείχαν συνολικά -200- βεγγαλικά πυροτεχνήματα.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε η συμμετοχή και των υπόλοιπων κατηγορούμενων, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

3.209 δυναμιτάκι

900 δυναμίτες με φυτίλι

64 δυναμίτες

κουτί με 95 μεταλλικά καψύλλια

κουτί με 85 φωτοβολίδες

1 πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων – μεταλλικών καψυλλίων

5 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καθολικό Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Ο “σερ” του ελληνικού τραγουδιού

Λεωφορεία – τρόλεϊ: Νέα στάση εργασίας την Παρασκευή