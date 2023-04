Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι των “αιωνίων”

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του κυριακάτικου ντέρμπι μέσα σε λίγες ώρες. Η ανακοίνωση της "πράσινης" ΠΑΕ.

Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του κυριακάτικου (9/4, 21:00) ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική των play off.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όλα τα «μαγικά χαρτάκια» έγιναν... καπνός, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιστροφές μέσω των χορηγών της ομάδας.

Το 9ο εφετινό "sold out" σε εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος, ωστόσο, είναι γεγονός, με τον Παναθηναϊκό να ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας για την ανταπόκρισή του σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά τις 16:00 της Πέμπτης (6/4):

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι τα εισιτήρια του αγώνα playoffs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2022-23 της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό εξαντλήθηκαν. Είναι πιθανό να υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, τα οποία και θα τεθούν άμεσα προς διάθεση.

Η ζήτηση του κόσμου της ομάδας μας ήταν τεράστια, κάτι που οδήγησε σε εξάντληση των εισιτηρίων μέσα σε λίγα λεπτά. Για ακόμα μία φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου θα είναι γεμάτες! Ευχαριστούμε τον κόσμο της ομάδας μας για τη θερμή υποστήριξη».

