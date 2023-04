Οικονομία

Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Σταϊκούρας: Θεαματική αύξηση στις νέες αιτήσεις

Την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών εξέφρασε ο ΥΠΟΙΚ.

«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, κάθε μήνα, λειτουργεί όλο και καλύτερα, προς όφελος της κοινωνίας», όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή την έκθεση προόδου, Μαρτίου 2023, του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Παράλληλα σημειώνει ότι ο αριθμός των νέων αιτήσεων, που εισήχθησαν στην πλατφόρμα, αυξήθηκε σημαντικά σε 5.109, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 5 μηνών.

Όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

1ον. Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα, μόνο για τον Μάρτιο του 2023, εκτοξεύτηκε σε 5.109, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 5 μηνών.

2ον. Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν οριστικά στην πλατφόρμα τον Μάρτιο του 2023, ανέρχεται σε 1.708, αυξημένος κατά 600 σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων μηνών.

3ον. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2023, ανέρχονται σε 4.356, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,42 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι μόλις τις τελευταίες 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 246 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών.

Επίσης ο Χρ. Σταϊκούρας αναφέρει, ότι «υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

4ον. Οι ρυθμίσεις οφειλών που επιτεύχθηκαν περιλαμβάνουν και διαγραφή οφειλών.

Συγκεκριμένα, η μέση διαγραφή χρέους στις πολυμερείς ρυθμίσεις, μέχρι και τέλος Μαρτίου του 2023, ανέρχεται σε μέσο ποσοστό 31,6% για τους χρηματοδοτικούς φορείς και 22,1% για το Δημόσιο.

Σημαντική είναι, επίσης, και η αύξηση της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2023, η εγκρισιμότητα των χρηματοδοτικών φορέων κυμάνθηκε στο 80%, από 55% που ήταν ο μέσος όρος των προηγούμενων μηνών.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την αδιάλειπτη δουλειά που επιτελείται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους. Αποδεικνύουμε, για ακόμη μία φορά, ότι απαντούμε με πράξεις και σχέδιο».

