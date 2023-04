Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: κλείνει το κέντρο φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο (βίντεο)

Το Κέντρο που φιλοξενούσε μεταξύ άλλων μέλη του PKK, ήταν "κόκκινο πανί" για την Άγκυρα.

Του Τάσου Τέλλογλου

Κλείνει το κέντρο φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων του Λαυρίου μετά από τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας, κατά τις οποίες αποτελούσε σταθερό σημείο έντασης για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το κέντρο ουσιαστικά δεν δέχεται νέους πρόσφυγες από το 2017 αλλά φιλοξενούσε ακόμα 100 περίπου Κούρδους κυρίως πολιτικούς πρόσφυγες που ανήκουν στο Εργατικό Κόμμα του κουρδιστάν.

Υπο αυτή την εννοια ηταν πάντα ένα "καρφί" στα μάτια της Τουρκίας που υποστηριζε ότι στο Λαύριο υπήρχε κέντρο εκπαίδευσης ενώ εκεί φιλοξενούνταν κάποιοι γερολυκοι του PKK και οικογένειες.

Οι μισοί από αυτούς συμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, εχουν συμφωνήσει να μεταφερθούν όπως

άλλωστε και ο δήμος του Λαυρίου, που με σημερινή τροπολογία παίρνει το κέντρο για να στεγάσει τις δημοτικές του υπηρεσίες.

Οι άλλοι μισοί πρόσφυγες διαφωνούν, όμως τα οφέλη από το κλείσιμο της εγκατάστασης εκτιμάται ότι θα είναι απείρως μεγαλύτερα από τις ζημιές και όχι μόνο για την κυβερνηση αλλά και για τη χώρα καθώς η Τουρκία προσέδιδε συμβολική σημασία στο Λαύριο.

Η απόφαση ελήφθη πρίν ένα δίμηνο αμέσως μετά τους σεισμούς στην Τουρκία. Οι πρόσφυγες και οι οικογενειές τους θα μεταφερθούν σε αλλα κέντρα υποδοχής προσφύγων όπως αυτό της Μαλακάσας.

