James Webb: Η φωτογραφία του πλανήτη Ουρανού

Νέα εικόνα στην οποία φαίνονται οι εντυπωσιακοί δακτύλιοι του «γίγαντα» του ηλιακού μας συστήματος.

Μια εκπληκτική εικόνα του παγωμένου γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, πλανήτη Ουρανού, αποτύπωσε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που ανέπτυξαν η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος (CSA).

Η νέα εικόνα παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του. Ο Ουρανός έχει 13 γνωστούς δακτυλίους, έντεκα από τους οποίους είναι ορατοί σε αυτές τις εικόνες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πιο αχνοί δακτύλιοι με σκόνη, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί μόλις άλλες δύο φορές, από το διαστημόπλοιο Voyager 2 που πέταξε δίπλα από τον πλανήτη το 1986 και από το Αστεροσκοπείο Keck στη Χαβάη με προηγμένη προσαρμοστική οπτική.

