Παράξενα

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο ζευγάρι μετά από ατύχημα την ώρα του σεξ

Η ερωτική πράξη ενός 70χρονου με μία 40χρονη πήρε άσχημη τροπή... Τι συνέβη;

Ένα… πιπεράτο περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες έχει προκαλέσει σάλο σε χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία.

Ένας 70χρονος άνδρας είχε ερωτική επαφή με μία πολύ νεαρότερη γυναίκα, γύρω στα 40. Προκειμένου η πράξη να ολοκληρωθεί σωστά, εκείνος έλαβε χάπι ενίσχυσης της στύσης, το οποίο προμηθεύτηκε από φαρμακείο του Βόλου.

Όμως για κακή τους τύχη, την ώρα που απολάμβαναν την ερωτική πράξη, «κόλλησαν» για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να απομακρυνθούν και να χρειαστεί να καλέσουν ασθενοφόρο. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκπληκτο διαπίστωσε τον λόγο της κλήσης, ενώ μετέφερε τους δύο «ασθενείς» στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: TheNewspaper.gr

