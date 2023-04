Life

Τροχαίο: Παρουσιάστρια παρέσυρε και χτύπησε πεζή

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το τροχαίο. Η αντίδραση της παρουσιάστριας μετά το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο οποίο εμπλέκεται πασίγνωστη παρουσιάστρια.

Σύμφωνα με πληροφοριες, το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από νοσοκομείο στα νότια της Αττικής στη διάβαση πεζών δίπλα από την είσοδο του νοσοκομείου.

Η παρουσιάστρια φαίνεται ότι δεν είδε την ηλικιωμένη γυναίκα και την παρέσυρε με το αυτοκίνητο της.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας μετά το ατύχημα

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια βγήκε έξω από το αυτοκίνητο της κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπήρχε και κάποιος άλλος μαζί της στο αυτοκίνητο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Μάλιστα η παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης επισκέφθηκε στο νοσοκομείο την ηλικιωμένη γυναίκα που χτύπησε με το αυτοκίνητο της με μια τεράστια ανθοδέσμη στα χέρια.

Η γυναίκα δεν θα καταθέσει μήνυση.

