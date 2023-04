Πολιτική

Εκλογές: Ο Ανδρουλάκης “αποκάλυψε” με σποτ ποιον θέλει για πρωθυπουργό (βίντεο)

Συνεχίζεται η επικοινωνιακή καμπάνια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Με δύο νέα σποτ δίνει απάντηση στο ερώτημα: «Ποιο είναι το πρόσωπο, που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης;»

«Ποιο είναι το πρόσωπο, που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Σύντομα η απάντηση» έλεγε στα μέσα της εβδομάδας βίντεο σπότ που είχε δημοσιεύσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο πλαίσιο της επικοινωνιακής του καμπάνιας.

Σήμερα η καμπάνια συνεχίζεται και με δυο νέα βιντεο-σπότ δόθηκε η απάντηση. Κι όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του κόμματος «είναι η προφανής και ουσιαστική επιλογή» κι αφορά τις βασικές προγραμματικές προτάσεις για τις οποίες μιλάει συχνά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα οι απαντήσεις λένε πως ΕΙΝΑΙ:

Το πρόσωπο του νέου, με αισιοδοξία, όταν παίρνει τον μισθό του και βρίσκει σπίτι.

[Προτείνουμε:

-150.000 κοινωνικές κατοικίες για νέους με χαμηλό ενοίκιο

-Επιδότηση εισφορών για να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα]

Το πρόσωπο του υγειονομικού, με περηφάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

[Προτείνουμε:

-Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα

-Αξιοπρεπείς αμοιβές / βαρέα και ανθυγιεινά

-Σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία χωρίς ελλείψεις προσωπικού]

Το πρόσωπο του μικρομεσαίου επιχειρηματία, χωρίς το άγχος των οφειλών.

[Προτείνουμε:

-120 δόσεις για οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ

-Χρηματοδότηση για καινοτόμες ψηφιακές επενδύσεις]

Τα πρόσωπα κάθε οικογένειας, χωρίς ανασφάλεια για το μέλλον.

[Προτείνουμε:

-Προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών

-Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

-Μείωση φορολογίας στη μισθωτή εργασία]

Το πρόσωπο του αγρότη, χωρίς ανησυχία για τους καρπούς του μόχθου του.

[Προτείνουμε:

-Μείωση του κόστους παραγωγής

-Προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς

-Ακατάσχετο αποζημιώσεων και επιδοτήσεων]

Το πρόσωπο του συνταξιούχου, με αξιοπρέπεια και σεβασμό για τους κόπους μιας ζωής.

[Προτείνουμε:

-Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους

-Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις].

«Το πρόσωπο κάθε πολίτη, με σιγουριά και προοπτική για το αύριο.

Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας, ενός αξιόπιστου κράτους με θεσμούς και κανόνες, που νοιάζεται για τους πολίτες του.

Και με τη δική σου απόφαση Αλλαγής, θα τα καταφέρουμε», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κλείνοντας τα δύο νέα σποτ.