Υγεία - Περιβάλλον

Ο ψευτογιατρός αναγνωρίστηκε και από άλλα θύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κι άλλοι ασθενείς αναγνώρισαν τον «ψευτογιατρό» που τους υποσχέθηκε θεραπείες στο πρόσωπο του 66χρονου από το Κορωπί.

Τρεις ακόμα ασθενείς αναγνώρισαν τον 66χρονο «ψευτογιατρό» μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 66χρονου από το Κορωπί και ενός 72χρονου Γερμανού, συγκατηγορούμενού του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένου για εξαπάτηση ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, που είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος πέντε (5) εξ’ αυτών και στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκαν άλλες τρείς περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση είχε σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος 66χρονου ημεδαπού και 72χρονου αλλοδαπού.

Όπως προέκυψε, οι προαναφερόμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2006 έως το έτος 2014, εξαπάτησαν σε τρεις (3) ακόμη περιπτώσεις, ασθενείς, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των (215.000) ευρώ, υποσχόμενοι την πλήρη θεραπεία ή τουλάχιστον τη θεαματική βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους, εφόσον ακολουθούσαν την προτεινόμενη από αυτούς θεραπεία, χωρίς ωστόσο να επέλθει το υποσχόμενο αποτέλεσμα.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή».

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΣΟΕΕ: Υποψήφιος βουλευτής θα καταθέσει υπέρ του αστυνομικού

Γιώργος Βουτσίνος: Πέθανε ο αστυνόμος “Βούρβαχης” στη “Λάμψη”

Τροχαίο: Παρουσιάστρια παρέσυρε και χτύπησε πεζή