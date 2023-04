Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Το Πάσχα το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης και πότε θα αποκατασταθούν τα δρομολόγια του Προαστιακού.

Μέχρι το Πάσχα ή την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι στα τέλη Ιουνίου θα είναι έτοιμο το έργο της τηλεδιοίκησης του βόρειου σιδηροδρομικού άξονα από τη Λάρισα και πάνω, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο και το δεύτερο τμήμα από την Οινόη μέχρι τη Τιθορέα και πέριξ. Έτσι, από τις αρχές Οκτωβρίου η τηλεδιοίκηση θα λειτουργεί πλήρως σε όλο το δίκτυο του σιδηροδρόμου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να προχωρήσουν γρήγορα τα συγκεκριμένα έργα. Ειδικά για το σύστημα ETCS έχει γίνει και απευθείας επαφή με μεγάλο ιαπωνικό όμιλο που κατασκευάζει αυτά τα συστήματα επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από τα τρένα και όχι μόνο από το έδαφος. Αυτό το σύστημα θα το εγκαταστήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ που έχει την ιδιοκτησία των τρένων.

Όπως σημείωσε, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γαλλία ζήτησε από τον Γάλλο υπουργό Μεταφορών να συμβάλει στην επίσπευση αυτών των έργων, δεδομένου ότι είναι γαλλικές οι δύο εταιρείες που κατασκευάζουν τα έργα της τηλεδιοίκησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον ΟΣΕ και τους γαλλικούς σιδηρόδρομους, που είναι υπερσύγχρονοι και με τεράστιο δίκτυο για να βοηθήσουν στη εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΣΕ και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό του, δεδομένης της μεγάλης εμπειρίας τους.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι στη Λάρισα λειτουργούσε και λειτουργεί τοπικό σύστημα τηλεχάραξης, μήκους 8,5 χλμ, το οποίο είναι ένα σύστημα τηλεδιοίκησης και ο μοιραίος σταθμάρχης γνώριζε να το λειτουργεί. Μάλιστα, στις 10:10 της μοιραίας βραδιάς είχε υπάρξει χάραξη δρομολογίου. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε με το μοιραίο Ιντερσίτι κανείς δεν γνωρίζει. Όπως τόνισε, υπήρξε αποδεδειγμένα μία σειρά ανθρωπίνων παραλείψεων που θα αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη.

Ακόμη, ο υπουργός επεσήμανε ότι εκτός από το πόρισμα της Επιτροπής εκτιμά πως προχωρούν γρήγορα και οι δικαστικές διαδικασίες και πρόσθεσε ότι με βάση τα όσα γνώριζε μεχρι την περασμένη Δευτέρα ήδη τέσσερις οικογένειες συγγενών θυμάτων είχαν εισπράξει από την Hellenic train τα χρήματα της αποζημίωσης των 42.000 ευρώ ανά θύμα (το ποσό -όπως είπε- είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), ενώ έχει δρομολογηθεί η εισπράξη και για άλλες 15 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως το Πάσχα θα έχουν αποκατασταθεί και τα δρομολόγια του προαστιακού μέχρι το Κιάτο ενώ ήδη από σήμερα έχει δρομολογηθεί και δεύτερο τρένο Ιντερσίτι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Μάλιστα, αποκαθίστανται σταδιακά και οι ταχύτητες στα τρένα αλλά πάντα με ασφάλεια. Όταν, δε, ολοκληρωθεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης το φθινόπωρο και αφού ολοκληρώθει η συντήρηση του δικτύου, τα τρένα θα καλύπτουν τις διαδρομές με γρήγορες ταχύτητες.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται τα έργα επικοινωνίας και φωτισμού σε όλες τις σήραγγες του δικτύου και μάλιστα έχει επέλθει συμφωνία με την αστυνομία για τη φύλαξή τους. Επίσης, δήλωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Hellenic train να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες έκπτωση 50% για τους φοιτητές και τους νέους κάτω των 25 ετών σε όλα τα Ιντερσίτι, ενώ δεν απέκλεισε να συμβεί το ίδιο και για τον προαστιακό.

Ειδικά για την Hellenic train, ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει μία καλή συνεργασία και δεν αμφισβητείται η σύμβαση που έχει υπογράψει μαζί της το ελληνικό Δημόσιο για τη λειτουργία των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Σημείωσε, πάντως, ότι υπάρχει ένα κλίμα κατανόησης και από πλευράς της ιταλικής εταιρείας για κάποιες λελογισμένες επαναξιολογήσεις όπου χρειάζεται εξορθολογισμός στη σύμβαση για την επιδότηση των άγονων γραμμών και τα αντισταθμιστικά εκ μέρους της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, δεν υπάρχει θέμα ακυρώσης της σύμβασης με την ιταλική εταιρεία και υπογραφή άλλης σύμβασης με τους γαλλικούς ή άλλους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό του ΟΣΕ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι θα προσληφθούν 215 άτομα κρίσιμων ειδικοτήτων, σταθμάρχες, κλειδούχοι κ.λπ.Θα παραταθεί η σύμβαση για 200 άτομα που εργάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ενώ γίνεται προσπάθεια να επαναπροσληφθούν 165 φύλακες διαβάσεων, η σύμβαση των οποίων έχει λήξει.

Απαντώντας στις χθεσινές εξαγγελίες του του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός δήλωσε ότι και οι δύο βασικές εξαγγελίες του ήδη έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης και υλοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, επεσήμανε πως οι διαδικασίες για το έργο του ΒΟΑΚ στην Κρήτη προχωρούν κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού είπε ότι δεν έχει εισηγηθεί να μην αλλάξει ο προγραμματισμός και να προχωρήσει κανονικά ο διαγωνισμός.

Τέλος, για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα αστικά λεωφορεία ο κ. Γεραπετρίτης κάλεσε τους εργαζόμενους σε συνάντηση και διάλογο, σημειώνοντας πως η πόρτα του υπουργείου του είναι πάντα ανοιχτή και ο ίδιος τους συναντά όλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Sex Pistols: Πέθανε η γυναίκα του Τζόνι Λίντον

Ο ψευτογιατρός αναγνωρίστηκε και από άλλα θύματα

Γκάλοπ Ant1news: Πάρτε μέρος στην έρευνα γνώμης