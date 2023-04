Πολιτική

ΑΣΟΕΕ: Κόντρα Θεοδωρικάκου - Τσαπανίδου για τα επεισόδια

Άγρια κόντρα Θεοδωρικάκου - ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δήλωση του υπουργού ότι «κάποιοι από το καλοκαίρι θέλουν νεκρό για να πλήξουν την κυβέρνηση».

Μια πολύ σκληρή δήλωση έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ.

Ο κ. Θεοδωριακάκος μιλώντας στο OPEN είπε ότι στην ΑΣΟΕΕ «κάποιοι σχεδιάζουν να χτίσουν ορμητήριο παραβατικότητας. Δεν θα το επιτρέψουμε». Και πρόσθεσε: «Η Αξιωματική αντιπολίτευση από το καλοκαίρι και μέχρι σήμερα θέλει νεκρό».

Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι καθοδηγεί του “μπαχαλάκηδες”.

«Κάποιοι μπαχαλάκηδες, οι οποίοι είναι καθοδηγούμενοι -γιατί έχουμε μπει πραγματικά και ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο- θέλουν να τινάξουν στον αέρα το πολιτικό κλίμα. Θέλουν να το δυναμιτίσουν. Μερικοί θέλουν και νεκρό. Το θέλουν επιμόνως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ήθελαν και το καλοκαίρι, το ήθελαν και όταν έλεγαν ανοησίες για την εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια, το ήθελαν όταν μας έλεγαν πως είχαμε σκοτώσει ένα 5χρονο κοριτσάκι στο Έβρο, το ήθελαν όταν πήγαν να μας φορτώσουν το έγκλημα σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό, κατηγορίες τις οποίες ξανά εκτοξεύουν τώρα, με πολύ μεγάλη προχειρότητα ιδιοτέλεια και επιπολαιότητα. Το θέλουν και αυτές τις ημέρες στην ΑΣΟΕΕ. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρίσκει μία λέξη για να καταγγείλει αυτούς τους μπαχαλάκηδες οι οποίοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, οι οποίοι καίνε κάδους, οι οποίοι προσπαθούν να δυναμιτίσουν το κλίμα».

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Θεοδωρικάκου



Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Η σημερινή αθλιότητα του κ. Θεοδωρικάκου κατά του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ξεπερνάει κάθε όριο. Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να τρομοκρατήσει τους πολίτες λίγο πριν τις εκλογές, χωρίς ίχνος ντροπής και κανένα αίσθημα ευθύνης, δεν δίστασε να δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «θέλει νεκρούς».

Και συνεχίζει: «Ο κ. Θεοδωρικάκος θα έπρεπε να απολογείται που επί των ημερών του η μαφία κάνει κουμάντο στο Υπουργείο του, που δεν μπορεί να προστατέψει ούτε την 12χρονη στον Κολωνό και η χώρα έχει εκτεθεί διεθνώς για την αστυνομική αυθαιρεσία. Και όχι να προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του με τέτοιες άθλιες συκοφαντίες κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, να καταδικάσει τις βαθύτατα διχαστικές και συκοφαντικές δηλώσεις Θεοδωρικάκου και να διασφαλίσει την ομαλότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κ. Θεοδωρικάκος μετά τις ανατριχιαστικές σημερινές δηλώσεις του δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας».

Οικονόμου σε Τσαπανίδου: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με την τάξη και τη νομιμότητα ή τη βία και την μπαχαλοποίηση;



Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στην Πόπη Τσαπανίδου, που ζήτησε την αποπομπή του Τάκη Θεοδωρικάκου από τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Οικονόμου κατηγόρησε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της ότι «χρόνια τώρα, δεν βρίσκει να πει ούτε μια κουβέντα συμπαράστασης στο προσωπικό της ΕΛΑΣ, το οποίο αγωνίζεται νυχθημερόν με αυταπάρνηση για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, τις οποίες διαταράσσουν πρόσωπα και συλλογικότητες που σπεύδει να καλύψει πολιτικά».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ρίχνει λάδι στη φωτιά». «Για όποιον λόγο κι αν το κάνει, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στον τόπο και τους πολίτες. Ας αφήσει τις υποκριτικές κραυγές και τις υπεκφυγές κι ας μας πει καθαρά: είναι με την τάξη και τη νομιμότητα ή με τη βία και τη μπαχαλοποίηση;» κατέληξε.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όπως άλλωστε και ολόκληρο το κόμμα της, χρόνια τώρα, δεν βρίσκει να πει ούτε μια κουβέντα συμπαράστασης στο προσωπικό της ΕΛΑΣ, το οποίο αγωνίζεται νυχθημερόν με αυταπάρνηση για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, τις οποίες διαταράσσουν πρόσωπα και συλλογικότητες που σπεύδει να καλύψει πολιτικά. Με τον τρόπο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά. Για όποιον λόγο κι αν το κάνει, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στον τόπο και τους πολίτες. Ας αφήσει τις υποκριτικές κραυγές και τις υπεκφυγές κι ας μας πει καθαρά: είναι με την τάξη και τη νομιμότητα ή με τη βία και τη μπαχαλοποίηση;

Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να καταδικάσει τους αναρχικούς

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:



«Εκείνοι:

• που μας κατηγόρησαν ότι ξυπνήσαμε νωρίς τα παιδιά, όταν η Αστυνομία συνέλαβε τρεις εγκληματικές οργανώσεις στη φοιτητική Εστία Ζωγράφου

• που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τις προκλητικές συκοφαντίες τους περί δολοφόνων για το ανύπαρκτο πεντάχρονο κοριτσάκι στον Έβρο

• που εργαλειοποιούν για κομματικό όφελος την τραγωδία ενός 12χρονου κακοποιημένου κοριτσιού, παρότι οι φερόμενοι δράστες είναι ήδη στη φυλακή

• που επιτίθενται διαρκώς στην Ελληνική Αστυνομία

• που ο πολιτικός τους λόγος είναι ο ορισμός του τεχνητού διχασμού



Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε ποτέ. Δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να καταδικάσει τους αναρχικούς, που πετούν πέτρες και μολότοφ στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στις 21 Μαΐου».

Σπίρτζης: Η αντικατάσταση Θεοδωρικάκου από υπηρεσιακό υπουργό αποδεικνύεται αναγκαιότητα για τη Δημοκρατία

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Μητσοτάκης όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα παρουσιάζουν πιο τοξικές και επικίνδυνες συμπεριφορές, προσπαθώντας να χρεώσουν σε όλους τους άλλους τις δικές τους αποκλειστικές ευθύνες. Γιατί είναι δική τους ευθύνη οι πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας, στην ΑΣΟΕΕ που έλεγαν ότι είχαν «καθαρίσει». Είναι δική τους ευθύνη η πλήρης εγκατάλειψη του 12χρονου κοριτσιού, οι πυροβολισμοί και τα μαχαιρώματα κάθε τρίωρο, η αποδόμηση της αστυνομίας και η δράση της μαφίας ακόμη και εντός του υπουργείου και της ΕΛΑΣ. Ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα έφτασε στο σημείο πολιτικού ξεπεσμού, να πει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει νεκρό. Πλέον τον έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν τον ήξεραν. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών Μητσοτάκη, για αντικατάσταση του κ. Θεοδωρικάκου από υπηρεσιακό υπουργό αποδεικνύεται αναγκαιότητα για τη Δημοκρατία μας. Αποδεικνύεται ότι μπροστά στις σκοπιμότητες, δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. Καμία αναστολή. Και κανέναν σεβασμό προς τη Δημοκρατία».





