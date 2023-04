Υγεία - Περιβάλλον

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση: Εγκαίνια από την Ζωή Ράπτη (εικόνες)

Εγκαινιάστηκε η πρώτη στην Ελλάδα Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, στην Τρίπολη.

Την πρώτη στην Ελλάδα Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση εγκαινίασε σήμερα στην Τρίπολη η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή και καινοτόμο Μονάδα, η οποία περιλαμβάνεται στις Δομές, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας μετά από διαγωνισμό, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Τριπόλεως λειτουργεί σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς». Είναι η πρώτη από τις συνολικά 8 αντίστοιχες Μονάδες που θα αναπτυχθούν στην Επικράτεια και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε έφηβους και νέους που διαμένουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η νέα Δομή απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες που είτε έχουν υποστεί το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είτε υπάρχει υποψία για εμφάνιση συμπτωμάτων ψύχωσης. Στην πατρίδα μας ετησίως καταγράφονται περί τα 3.500 νέα περιστατικά εκδήλωσης συμπτωμάτων ψύχωσης. Τα συμπτώματα αυτά πυροδοτούνται μετά από έντονα στρεσογόνα γεγονότα, όπως είναι ο στρατός, οι Πανελλαδικές εξετάσεις, μια ερωτική απογοήτευση ή ένας θάνατος μέσα στην οικογένεια.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της νέας Μονάδας είναι δωρεάν και παρέχονται ακόμα και στο σπίτι των ασθενών αν χρειαστεί, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους, να αποτραπούν οι πιθανότητες υποτροπών, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των ασθενών και να διευκολυνθεί η επανένταξη τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για την έγκαιρη ανίχνευση των νέων περιστατικών, η Δομή συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες μονάδες ψυχικής υγείας καθώς και με όλους τους δημόσιους ή μη, κοινοτικούς φορείς.

Στις δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται η εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας, για το ίδιο το άτομο και τους φροντιστές του, η αποκατάσταση, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η παραπομπή σε άλλη Δομή εφόσον απαιτείται. Επίσης παρέχεται συμβουλευτική ατομική ή και ομαδική και συμβουλευτική οικογένειας. εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και σε επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με φορείς και δραστηριότητες της κοινότητας. Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται σε εξωνοσοκομειακό φιλικό περιβάλλον, λαμβάνοντας μέριμνα για την αποφυγή της στιγματοποίησης των ωφελούμενων. Επίσης από τη Δομή οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στελεχώνεται με 6 επαγγελματίες υγείας που περιλαμβάνουν 1 παιδοψυχίατρο, 1 ψυχολόγο, 1 εργοθεραπευτή, 1 κοινωνικό λειτουργό και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Η Δομή λειτουργεί καθημερινά και οι ωφελούμενοι λαμβάνουν γνώση για το έργο και τις παρεχόμενες δωρεάν υπηρεσίες μέσω των ειδικών θεραπευτών που ενημερώσουν τους νέους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 271 171 1710, επίσκεψη/ραντεβού επιτόπου ή με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mep-tripoli@xenioszeus.org.gr

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε:

«Στην πατρίδα μας κάθε χρόνο τουλάχιστον 3000-3500 νέοι εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας εκδηλώνουν συμπτώματα ψύχωσης, έχοντας προηγουμένως βιώσει κάποιο έντονα στρεσογόνο ή τραυματικό γεγονός. Για να τους βοηθήσουμε, εγκαινιάζουμε σήμερα την πρώτη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην επικράτεια, εδώ στην Τρίπολη. Η νέα Δομή προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της, στους κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον τόπο κατοικίας τους, ακόμα και στο σπίτι τους, ενδυναμώνοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία.

Συνολικά με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 δημιουργούμε 106 νέες δομές στην κοινότητα σε όλη τη χώρα, για την στήριξη του γενικού πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πρωτίστως στους νέους μας. Το σύνολο των νέων Δομών αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, το οποίο καταρτίσαμε με ορίζοντα δεκαετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τις 66 Δομές, και εξ’ αυτών έχουμε ήδη εγκαινιάσει τις 10, με τις υπόλοιπες να τίθενται στο προσεχές διάστημα σε λειτουργία.»

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Άρης, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Αλεξάνδρου, ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Αρκαδίας Κ. Βλάσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κ. Τζιούμης, ο Διοικητής 6ης ΥΠΕ Γ. Καρβέλης, οι Υποδιοικητές 6ης ΥΠΕ Π. Μάλλιος και Ι. Νικόπουλος, ο Διοικητής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, Α. Τζανής, η Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, Βασιλική Λάγαρη, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Β. Ψυχογιός, η Πρόεδρος ΔΕΕΠ Β. Μαυραειδοπούλου, οι εργαζόμενοι της Μονάδας και πλήθος κόσμου.

