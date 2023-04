Υγεία - Περιβάλλον

Νέο Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Κινητή Μονάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η νέα Δομή που εγκαινιάστηκε στο Κορωπί από την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη.

Ένα νέο Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Κινητή Μονάδα εγκαινίασε σήμερα στο Κορωπί η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Το Κέντρο Ημέρας και η κινητή Μονάδα περιλαμβάνονται στις Δομές, οι οποίες υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας, μετά από διαγωνισμό, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και λειτουργεί σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αγκαλιά».

Η νέα Δομή και η κινητή Μονάδα προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε ενήλικες που διαμένουν στους Δήμους Κρωπίας, Μαρκόπουλου- Μεσογαίας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Λαυρεωτικής.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται ατομική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, συμβουλευτική γονέων, διάγνωση, ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση, καθώς και φροντίδα μετά από νοσοκομειακές νοσηλείες ασθενών, με διασύνδεση με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες των παραπάνω Δήμων.

Η δομή στελεχώνεται με 12 επαγγελματίες υγείας που περιλαμβάνουν 2 ψυχιάτρους, 4 ψυχολόγους, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 εργοθεραπευτή, 1 νοσηλευτή και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.

Την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας συμπληρώνει η Κινητή Μονάδα, που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στο σπίτι σε άτομα, τα οποία δεν μπορούν να μεταβούν στο Κέντρο Ημέρας.

Οι 6 επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν την Κινητή Μονάδα περιλαμβάνουν 2 ψυχιάτρους, 1 ψυχολόγο, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 νοσηλευτή και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.

Επιπλέον, η Κινητή Μονάδα οργανώνει κλιμάκια επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που επισκέπτονται ανά 15 ημέρες τους Δήμους του πεδίου δράσης της για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών διάγνωσης, ψυχιατρικής παρακολούθησης, συνταγογράφησης, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, την υλοποίηση δράσεων προαγωγής ψυχικής υγείας, σε χώρο του εκάστοτε Δήμου.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε:

«Στα χρόνια της πανδημίας και με όσα επακολούθησαν, η ψυχική υγεία των πολιτών επιβαρύνθηκε πολύ. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φροντίδα, διάγνωση και θεραπεία, παρακολούθηση μετά από νοσηλεία, αποκατάσταση και επανένταξη, εγκαινιάζουμε σήμερα το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα στο Κορωπί.

Η νέα Δομή και η κινητή Μονάδα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αλλά και κατ’ οίκον, σε όσους αδυνατούν να μετακινηθούν, στους Δήμους Κρωπίας, Μαρκόπουλου- Μεσογαίας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Λαυρεωτικής.

Συνολικά με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 δημιουργούμε 106 νέες δομές στην κοινότητα σε όλη τη χώρα, για την στήριξη του γενικού πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το σύνολο των νέων Δομών εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία, το οποίο καταρτίσαμε με ορίζοντα δεκαετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Έχουν εκδοθεί, μετά από διαγωνισμό, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τις 66 Δομές και εξ’ αυτών έχουμε ήδη εγκαινιάσει τις 9, με τις υπόλοιπες να τίθενται στο προσεχές διάστημα σε λειτουργία».

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Γεώργιος, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο, ο Βουλευτής Ν.Δ. Γιώργος Βλάχος, οι Δήμαρχοι Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Πολυτίμη Λεονάρδου, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής Βανίτα Σοφρώνη, οι εργαζόμενοι του κέντρου και πλήθος κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί

Επίθεση με βιτριόλι: H 38χρονη μέσα από τις φυλακές μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

ΑΣΟΕΕ: βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση στο περιπολικό