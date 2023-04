Οικονομία

ΑΑΔΕ: Δέσμευση 500.000 λίτρων παράνομων διαλυτών για νόθευση βενζίνης

Το ποσό των διαφυγόντων φόρων που αναλογεί και αντιπροσωπεύει την απώλεια εσόδων για το δημόσιο, προσδιορίζεται σε περισσότερα από 550.000 ευρώ.

Σε εντοπισμό και δέσμευση 500.000 λίτρων διαλυτών νόθευσης βενζίνης προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου Πάτρας και Ηγουμενίτσας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής και η Οικονομική Αστυνομία με τις οδηγίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) αξιοποίησαν πληροφορίες της EUROPOL για ύποπτο βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε διαλύτες νόθευσης βενζίνης.

Το κύκλωμα επεδίωξε παράνομη εισαγωγή στη χώρα μας 15 τέτοιων βυτίων, μέσω της θαλάσσιας οδού (Τεργέστης – Πάτρας) και αποθήκευση των διαλυτών σε δεξαμενές της Πάτρας και του Σχηματαρίου Αττικής, προκειμένου να διανεμηθούν, κατόπιν, σε παράνομες εγκαταστάσεις και πρατήρια καυσίμων σε όλη την επικράτεια.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ανέμεναν το παράνομο φορτίο στα κατάλληλα σημεία εισόδου και προορισμού και τελικά προέβησαν σε έλεγχο και δέσμευση των βυτιοφόρων, στο λιμάνι της Πάτρας. Δείγματα διαλυτών εστάλησαν στο Γενικό Χημείο για ανάλυση. Παράλληλα, υπό τις οδηγίες του ΣΕΚ, η Οικονομική Αστυνομία μετέβη στους παραπάνω αποθηκευτικούς χώρους, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη των παράνομων δεξαμενών.

