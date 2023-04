Κοινωνία

Πέραμα: Πλαστογράφησε διαθήκη για να αρπάξει τεράστια περιουσία

Συνελήφθη ο 69χρονος. Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απάτη και πλαστογραφία.

Συνελήφθη στο Πέραμα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και στοχευμένων αναζητήσεων, 69χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απάτη και πλαστογραφία με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 69χρονος πλαστογράφησε ιδιόχειρη διαθήκη υπερήλικης γυναίκας, εμφανιζόμενος ψευδώς ο ίδιος ως νόμιμος κληρονόμος, αντί του Ελληνικού Δημοσίου που ήταν αποδέκτης της κληρονομιάς σύμφωνα με το νόμο.

Μετά το θάνατό της, εμφάνισε τη διαθήκη ως γνήσια, επιτυγχάνοντας τη δημοσίευσή της. Έτσι, περιήλθε στην κυριότητα του η ακίνητη περιουσία της θανούσας, η οποία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 3.800.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

