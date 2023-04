Αθλητικά

Μπακς: Ήττα με ρεκόρ του Θανάση και Γιάννη στον πάγκο

Ρεκόρ σεζόν έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον Giannis να παρακολουθεί τον αγώνα αγκαλιά με το μωρό του.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ σημείωσε 36 πόντους και ηγήθηκε της επίθεσης του Μέμφις στο Μιλγουόκι, όπου οι φιλοξενούμενοι Γκρίζλις κατάκτησαν τη δεύτερη θέση στη Δυτική Περιφέρεια με τη νίκη τους 137-114 επί των... αναπληρωματικών των Μπακς.

Ο Λουκ Κέναρντ είχε 19 πόντους, ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 16 και ο Τζον Κόντσαρ σημείωσε 13 για το Μέμφις (51-30), το οποίο πήρε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια ενός σερί 28-2 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τζα Μοράντ μέτρησε 12 πόντους και οκτώ ασίστ, ο Ντίλον Μπρουκς σημείωσε 11 και ο Τάιους Τζόουνς 10.

Τα «Ελάφια» (58-23) ξεκούρασαν έξι βασικούς παίκτες καθώς δεν είχαν κίνητρο, έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά την πρώτη θέση σε όλη τη Λίγκα στην κανονική διάρκεια, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Λίντελ Γουίγκιντον σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους και 11 ασίστ, ο Τζέι Κράουντερ μέτρησε 24 πόντους, ο Γκόραν Ντράγκιτς 14, ο Μάρτζον Μπόσαμπ πρόσθεσε 13 και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο 12, κάνοντας ρεκόρ σεζόν.

Μετά από 15/30 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, η επίθεση του Μιλγουόκι «έπεσε» στο τρίτο δεκάλεπτο. Με το παιχνίδι ισόπαλο 79-79 στην αρχή της περιόδου, οι Γκρίζλις δημιούργησαν ένα επιμέρους 25-3 και προηγήθηκαν με 104-79.

Το Μιλγουόκι έπαιξε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον, Τζρου Χόλιντεϊ, Μπρουκ Λόπεζ, Πατ Κόνατον και Γκρέισον Άλεν, ενώ ο γκαρντ των Μπακς, Έι Τζέι Γκριν, ξεκίνησε και έπαιξε 15 λεπτά πριν βγει με πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Χιούστον 109-112

Ουάσινγκτον-Μαϊάμι 114-108

Ιντιάνα-Ντιτρόιτ 115-122

Βοστώνη-Τορόντο 121-102

Ατλάντα-Φιλαδέλφεια 131-136 (παράταση)

Μπρούκλιν-Ορλάντο 101-84

Νέα Ορλεάνη-Νέα Υόρκη 113-105

Μιλγουόκι-Μέμφις 114-137

Ντάλας-Σικάγο 112-115

Σακραμέντο-Γκόλντεν Στέιτ 97-119

Λ.Α. Λέικερς-Φοίνιξ 121-107

