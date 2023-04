Πολιτική

Εκλογές - Ραγκούσης: η Πάρος, η βίλα και η καταγγελία από εργαζόμενη

Τι αναφέρεται σε δημοσίευμα εφημερίδας και τι ζητά η Νέα Δημοκρατία, που ξιφουλκεί κατά του βουλευτή και του Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι δικηγόροι του Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν έχει τέλος, όπως φαίνεται, η κόντρα που έχει ξεσπάσει για το πολυτελές σπίτι του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο, το δάνειο με ευνοϊκούς όρους για την κατασκευή του και την εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, με νέο δημοσιεύμα να αναφέρεται σε εμπλοκή του Γιάννη Ραγκούση για την «διευθέτηση» προστίμου που σύμφωνα με την εφημερίδα επιβλήθηκε, για αδήλωτη εργασία από νεαρή Ουκρανή.

Από το βράδυ της Παρασκευής, οπότε κυκλοφόρησε η εφημερίδα, σε ανακοίνωση τους, οι δικηγόροι του Γιάννη Ραγκούση, Θεόδωρος Μαντάς και Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, αναφέρουν:

«Με το τελευταίο της δημοσίευμα η εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» παραθέτει εκ νέου καταφανώς αναληθή και συκοφαντικά στοιχεία για το πρόσωπο του εντολέως μας, Ιωάννη Ραγκούση, Βουλευτή. Προφανώς ούτε η χυδαία αυτή επίθεση πρόκειται να μείνει αναπάντητη. Οι κοινοί συκοφάντες σύντομα θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο, γι’ αυτή την απροκάλυπτη παραποίηση της πραγματικότητας και πλαστογράφηση της αλήθειας».

Το πρωί του Σαββάτου, με ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται εκ νέου στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας τα ακόλουθα:

« Ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ξιφουλκούν καθημερινά δήθεν για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδίως των αλλοδαπών εργαζομένων, είναι βαριά εκτεθειμένοι με τα καμώματα του τομεάρχη Διαφάνειας κ. Ραγκούση.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας «Παραπολιτικά» ο Mr Villa της Πάρου - που προκάλεσε το πανελλήνιο με την προκλητικής χλιδής βίλα που νοικιάζει στο κοσμοπολίτικο νησί εμβαδού 450 τ.μ. με πισίνα και γήπεδο τένις έναντι 14.000 ευρώ την εβδομάδα και την οποία προκλητικά κατασκεύασε με δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ενώ ήταν Δήμαρχος Πάρου- αποκαλύπτεται σύμφωνα με μαρτυρία μιας εργαζόμενης καθαρίστριας ουκρανικής καταγωγής, ότι μεσολάβησε και «τακτοποίησε» τον έλεγχο για την αδήλωτη εργασία της, που η ίδια καταγγέλλει ότι διαπιστώθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο ξενοδοχείο της οικογένειας της συζύγου του, όπου εργάζονταν ανασφάλιστη.

Ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δώσει καμία πειστική εξήγηση παρά μόνο φθηνές δικαιολογίες, ενώ αποφεύγει συστηματικά να δηλώνει τα εισοδήματα του από τη συγκεκριμένη κατοικία από το πόθεν έσχες του κι εξακολουθεί να προκαλεί τη νοημοσύνη των πολιτών.

Ο προκλητικός κ. Ραγκούσης με χθεσινή του ανάρτηση επιβεβαίωσε ουσιαστικά το συμβάν και κρύφτηκε πίσω από την αναφορά της ανάρτησης πρώην συγγενή του που ενώ επιβεβαιώνει την απασχόληση της εν λόγω εργαζόμενης στο οικογενειακό τους ξενοδοχείο στη Νάουσα της Πάρου, χρησιμοποιεί τον απαράδεκτο όρο της «υποψήφιας εργαζόμενης».

Τι σημαίνει «υποψήφια εργαζόμενη»; Υφίσταται ως νομικός όρος;

Μια «υποψήφια εργαζόμενη» μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της χωρίς ο εργοδότης της να την ασφαλίζει όπως η ίδια ισχυρίζεται; Είναι συμβατή αυτή η πρακτική με την εργατική νομοθεσία ή αποτελεί σαφέστατη παραβίαση της;

Και για να είμαστε ξεκάθαροι. Αποδέχεται ο δήθεν φιλεργατικός κ. Τσίπρας ως πολιτική συμπεριφορά ένας βουλευτής του να «τακτοποιεί» το πρόστιμο που αποτέλεσε την αιτία να απολυθεί μια εργαζόμενη σύμφωνα με τα λεγόμενα της και μάλιστα χωρίς αποζημίωση και αφού προηγουμένως είχε δώσει τα χαρτιά της για να εργαστεί και το μοναδικό της αμάρτημα ήταν ότι δεν είπε ψέματα στους επιθεωρητές εργασίας που έκαναν τον έλεγχο που «τακτοποίησε» ο κ. Ραγκούσης, όπως της είχε ζητηθεί;

Ο κ.Ραγκούσης παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα». Ο κ.Τσίπρας θα συνεχίσει να τον καλύπτει, όπως κάνει μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα να κόπτεται δήθεν υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων;».

