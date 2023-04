Πολιτική

Ραγκούσης: Η απάντηση στα περί “εικονικής πρόσληψης” των παιδιών του και οι αντιδράσεις

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της Απογευματινής και τι υποστηρίζει ο Γιάννης Ραγκούσης. "Πυρά" από την ΝΔ. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.



«Πρόκειται για μία από τις πιο βρώμικες και πλαστογραφημένες πολιτικές επιθέσεις από το σύστημα Μητσοτάκη σε πολιτικό του αντίπαλο», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Γιάννης Ραγκούσης, τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα της Απογευματινής που κάνει λόγο για «εικονικές προσλήψεις» των παιδιών του στο σπίτι τους στην Πάρο.

«Αφού εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα με τα ψέματα για το δάνειο του ΟΕΚ και τα δήθεν ανακριβή Πόθεν Έσχες, σήμερα αποτολμούν το αδιανόητο», σημειώνει και προσθέτει: «Δεν μπορούν να με κατηγορήσουν ότι ως βουλευτής διόρισα ρουσφετολογικά τα παιδιά μου στο δημόσιο. Διότι δεν τα διόρισα. Δεν μπορούν να με κατηγορήσουν ότι σε έλεγχο κλιμακίου του ΕΦΚΑ ή του ΣΕΠΕ - από τους διαρκείς που γίνονται το καλοκαίρι - βρέθηκαν να εργάζονται τα παιδιά μου ανασφάλιστα στην επιχείρησή μου, με σκοπό την εισφοροκλοπή από εμένα σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διότι δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Αποτολμούν να με κατηγορήσουν για πλασματική, παράνομη πρόσληψη των παιδιών μου στην ατομική μου επιχείρηση».

Όπως υποστηρίζει, «αποκορύφωμα της δολιότητάς τους είναι ότι καταφεύγουν σε παραποίηση και πλαστογράφηση του νοήματος εγγράφων ως εξής: Στην 1η και στην 12 σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή, εμφανίζουν έγγραφο του ΟΑΕΔ (δεν είναι του ΕΦΚΑ) που έχει υπογραμμισμένο τον όρο "πλασματική αναγγελία", θέλοντας να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι αυτό παραπέμπει σε εμένα, σε πλαστή πρόσληψη των παιδιών μου, επομένως και σε δήθεν "απάτη" που ψευδώς ισχυρίζονται στον τίτλο τους, πως έχω διαπράξει».

«Αντίθετα», εξηγεί, «όπως αποδεικνύεται από το επίσημο έγγραφο του ΟΑΕΔ στο gov.gr που επισυνάπτω, ο όρος "πλασματική αναγγελία σε περίπτωση πρώτης επιδότησης", σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πλαστή ή εικονική πρόσληψη. Έχει εντελώς άλλο νόημα και περιεχόμενο, δεν αφορά εμένα, είναι καθαρά υπηρεσιακός και αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ».

Συνεχίζοντας, ο Γ. Ραγκούσης αναφέρει: «Επιπροσθέτως, για να καταλάβετε πόσο υποτιμούν τη νοημοσύνη των αναγνωστών τους, έχουν το θράσος να εμφανίζουν αποφάσεις του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας, του έτους 2022, δηλαδή επί κυβέρνησης ΝΔ, που επικυρώνουν την απόφαση ένταξης των παιδιών μου στην επιδότηση του ΟΑΕΔ και δεν τις απορρίπτουν ως εικονικές». «Και αλήθεια, αν ήταν παράνομες οι προσλήψεις τους, γιατί ο ΟΑΕΔ συνεχίζει και τους παρέχει το επίδομα ανεργίας;», διερωτάται.

«Σε κάθε περίπτωση μαζί με εμένα, το σύστημα Μητσοτάκη κατηγορεί και συκοφαντεί και τις χιλιάδες οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που απασχολούν τα παιδιά τους σε αυτές. Τολμούν και με κατηγορούν ότι τα 2 παιδιά μου, φοιτητές 25 και 23 ετών, αντί να εργαστούν σεζόν σε άλλες επιχειρήσεις, τα δύο τελευταία χρόνια εργάστηκαν με πλήρη ασφάλιση στην επιχείρησή μου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα για πρώτη φορά από το 2014, να μην απασχοληθώ εγώ με τις πολλαπλές εργασίες που απαιτούνται ανά πάσα στιγμή, καθημερινά, κάθε σεζόν, ώστε να παρέχεται ένα ποιοτικό και υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν», σημειώνει, επισημαίνοντας πως «σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και σωστά, τα παιδιά μου, επειδή είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, δεν θα μπορούσαν να εγγραφούν ως μερικής απασχόλησης εργαζόμενοι, έτσι ώστε εγώ να καταβάλω μόνο το 50% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ τα παιδιά μου να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματα του ΟΑΕΔ από το ταμείο ανεργίας».

«Γι' αυτόν το λόγο, ως συγγενείς πρώτου βαθμού, υποχρεωτικά από την εργατική νομοθεσία ενεγγράφησαν στον ΕΦΚΑ ως πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι κι εγώ επιβαρύνθηκα με το 100% των εργοδοτικών εισφορών. Μάλιστα, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και πάλι σωστά, για τη σεζόν 2021, επειδή εργάστηκαν για πρώτη φορά, μολονότι εγώ επιβαρύνθηκα με πλήρεις εργοδοτικές εισφορές, τα παιδιά μου δεν δικαιούνταν και δεν έλαβαν το επίδομα ανεργίας. Ο δε μισθός τους, που καταχωρήθηκε στα έξοδα της επιχείρησης, ήταν ο ελάχιστος που επιτάσσει ο νόμος κι όχι κάποιος μισθός, σκόπιμα φουσκωμένος για να μειωθούν τεχνητά τα κέρδη, όπως συκοφαντικά αναφέρουν», εξηγεί ο Γ. Ραγκούσης και συμπληρώνει: «Τίποτε και κανείς δεν θα με εμπόδιζε αντί να καταχωρήσω τα παιδιά μου με το βασικό μισθό 713Euro που τα καταχώρησα, να τα είχα καταχωρήσει με μισθό, για παράδειγμα, 2.000Euro εάν είχα την πρόθεση που συκοφαντικά μου αποδίδουν να φουσκώσω τα έξοδα της ατομικής μου επιχείρησης».

«Τους ενημερώνω δε προκαταβολικά ότι για την εφετινή σεζόν θα εργαστεί στην επιχείρησή μου για πρώτη φορά το μικρότερο μου παιδί κι όχι τα δύο μεγαλύτερα όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια, επειδή αυτά έκλεισαν ήδη συμφωνία με άλλες εποχικές επιχειρήσεις, λόγω καλύτερων αμοιβών», προσθέτει και καταλήγει με ένα «σχόλιο»: «Δεν αισθάνομαι ούτε οργή, ούτε θυμό. Αηδία και αποτροπιασμό αισθάνομαι για την κατάντια του συστήματος Μητσοτάκη στην οποία οδηγεί την πολιτική ζωή του τόπου. Κύριε Κουρτάκη σας υπόσχομαι πως θα κουραστείτε να με συναντάτε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

ΝΔ: "Ο κ.Τσίπρας δεν μπορεί να κρύβεται άλλο"

«Ας αντιληφθεί επιτέλους ο κ. Τσίπρας ότι δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από το δάχτυλό του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή» για τον Γιάννη Ραγκούση. Η ΝΔ αναφερόμενη στο δημοσίευμα επισημαίνει ότι «αν μετά από όλα αυτά εξακολουθήσει να καλύπτει τον κ. Ραγκούση, θα αποδείξει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ποιο πραγματικά είναι το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι έμαθε να πολιτεύεται στα κότερα, να κολυμπάει στις πολυτελείς πισίνες και να γεύεται το χαβιάρι με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών».

Συγκεκριμένα η ΝΔ επισημαίνει ότι «μετά το σημερινό, άκρως αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί άλλο να κρύβεται πίσω από το πέπλο σιωπής που επέβαλε εδώ και μια εβδομάδα στα στελέχη του για την προκλητική συμπεριφορά του Τομεάρχη Διαφάνειας του κόμματός του».

«Ας βάλουμε τα πράγματα όμως σε μια σειρά» σημειώνει η ΝΔ και προσθέτει: «Ο κ. Τσίπρας δεν αντέδρασε όταν σε όλο το πανελλήνιο αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Ραγκούσης, ενώ ήταν Δήμαρχος Πάρου εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα άτοκου δανεισμού για την κατασκευή πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για να κατασκευάσει ως δήθεν «κοινωνικά αδύναμος» βίλα 200τμ. με πισίνα, η οποία τελικά εξελίχτηκε με τον καιρό σε βίλα 450τμ. με πισίνα και γήπεδο τένις που ενοικιάζεται έναντι 14.000 ευρώ την εβδομάδα.

Δεν αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο κ. Ραγκούσης δήλωσε μόλις 7.000 ευρώ στη χρήση του 2018 και εν συνέχεια απολύτως τίποτα ως έσοδο από την ατομική του επιχείρηση στο πόθεν έσχες του, αποκρύπτοντας προφανώς εισοδήματα που αφορούν την εμπορική εκμετάλλευση της βίλας που έφτιαξε με το δάνειο του ΟΕΚ, το οποίο αφού έλαβε το αποπλήρωσε με κούρεμα 40%.

Δεν αντέδρασε ούτε όταν ο κ. Ραγκούσης δεν αιτιολόγησε πού βρήκε τα χρήματα για να αποπερατώσει αυτήν την προκλητικής χλιδής έπαυλη, καθώς είναι προφανές ότι τα 120.000 ευρώ, που συνολικά λέει ότι πήρε με δάνεια, δεν αρκούν για την κατασκευή ενός τέτοιου ακινήτου σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου. Τότε δεν αντέδρασε. Τώρα όμως;».

Η ΝΔ αναρωτιέται ποια στάση θα κρατήσει ο κ.Τσίπρας μετά τα δημοσιεύματα και σημειώνει:

«Τί θα κάνει σήμερα ο κ. Τσίπρας μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που φέρουν τον κ. Ραγκούση να προσλαμβάνει πλασματικά δύο παιδιά του και να τα δηλώνει ως υπαλλήλους στην ατομική του επιχείρηση, με αποτέλεσμα αφενός να αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης του, και συνεπώς να πληρώνει λιγότερο φόρο, και αφετέρου τα παιδιά του να είναι δικαιούχοι και να λαμβάνουν ακόμη και σήμερα εποχικό επίδομα ανεργίας;».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Αυτό είναι τελικά το υπόδειγμα πολιτικής συμπεριφοράς που ο ΣΥΡΙΖΑ πρεσβεύει; Ας αντιληφθεί επιτέλους ο κ. Τσίπρας ότι δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από το δάχτυλό του. Ιδού λοιπόν η Ρόδος κ. Τσίπρα. ΥΓ: Άραγε, το σημερινό παραλήρημα του κ. Ραγκούση που συνομολογεί όλες τις πράξεις που του αποδίδονται, το συμμερίζεται ο κ. Τσίπρας;»

ΣΥΡΙΖΑ: Το σύστημα Μητσοτάκη βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πανικό

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΝΔ. Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Χθες έντυσαν επιβάτες τα στελέχη της ΝΔ στον ΟΣΕ και τα έστησαν μπροστά στις κάμερες να μας πουν πόσο ασφάλεια νιώθουν στα τρένα. Σήμερα πλαστογραφούν έγγραφα για να συνεχίσουν την άθλια συκοφαντική επίθεση εναντίον του κ. Ραγκούση, ακόμη και εναντίον των δυο παιδιών του, 23 και 25 χρόνων. Το σύστημα Μητσοτάκη βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πανικό. Όσο τα μαντάτα από τις αληθινές μετρήσεις θα δείχνουν ότι βουλιάζει, τόσο περισσότερο θα επιχειρεί να βουλιάξει την πολιτική αντιπαράθεση στη φτηνή προπαγάνδα, τη λάσπη και τη χυδαιότητα, αφού δεν έχει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Και όλα αυτά, ενώ ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά – όπως έκανε ο κ. Ραγκούσης – να δώσει στη δημοσιότητα τις δηλώσεις του για να δουν οι πολίτες αν και τι ακριβώς δηλώνει από την ενοικίαση της βίλας του στην Τήνο. Τους αφήνουμε στη κρίση του ελληνικού λαού».





