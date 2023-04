Υγεία - Περιβάλλον

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Παραμένει στο νοσοκομείο για 4η μέρα

Στο πλευρό του Ιταλού πολιτικού συνεχίζει να βρίσκεται η σύντροφός του Μάρτα Φασίνα.



Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι συνεχίζει να νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στο νοσοκομείο σαν Ραφαέλε του Μιλάνου. Σύμφωνα με δήλωση του Ιταλού υπουργού εξωτερικών και συντονιστή του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι, «πέρασε μια ήρεμη νύχτα, συνεχίζει να του χορηγείται αντιβιοτική θεραπεία και ό ίδιος είπε ότι νιώθει καλά» .

Παράλληλα, τον Ιταλό πολιτικό και επιχειρηματία επισκέφθηκε ο Τζιάνι Λέτα, πρώην υπουργός παρά τον πρωθυπουργό στις κυβερνήσεις του «Καβαλιέρε». Στενοί συνεργάτες του Μπερλουσκόνι αφήνουν να διαρρεύσει ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την συνολική πορεία της υγείας του.

Στο πλευρό του Ιταλού πολιτικού, ο οποίος δίνει μάχη κατά μιας χρόνιας μορφής λευχαιμίας, αλλά και πνευμονικής λοίμωξης, συνεχίζει να βρίσκεται η σύντροφός του Μάρτα Φασίνα. Προς το παρόν, σήμερα δεν αναμένεται να εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν.

