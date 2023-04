Οικονομία

Εύβοια: Μάστιγα οι ηλεκτρονικές απάτες - Χιλιάδες επιθέσεις σε λογαριασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Χαλκίδας έχει κάνει την εμφάνισή της στα κινητά τηλέφωνα πολλών πολιτών μία νέα απάτη.



Ολοένα και αυξάνονται οι απόπειρες εξαπάτησης πολιτών στην Εύβοια κυρίως μέσω διαδικτύου με μηνύματα δήθεν από τράπεζες που φυσικά είναι απάτη καθώς σκοπό έχουν την υποκλοπή στοιχείων για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Χαλκίδας έχει κάνει την εμφάνισή της στα κινητά τηλέφωνα πολλών πολιτών μία νέα απάτη, καθώς επιτήδειοι με γραπτό μήνυμα ενημερώνουν τους ανυποψίαστους παραλήπτες ότι έχει δήθεν κλειδωθεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός και παραθέτουν ένα link το οποίο καλούν τον πολίτη να ακολουθήσει και να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Εάν όμως το κάνει αυτό θα πρέπει να αποχαιρετήσει και τις καταθέσεις του, καθώς με αυτόν τον τρόπο δίνει στους απατεώνες πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό και την ευκαιρία να τον… ξαφρίσουν.

Με αφορμή την νέα αυτή απάτη οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν μηνύματα τέτοιου περιεχομένου, αμφιβόλου προέλευσης και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με την τράπεζα εάν δεν είναι σίγουροι, προκειμένου να μην πέσουν θύματα επιτήδειων που δρουν κατά αυτό τον τρόπο και παραπλανούν τους πολίτες.

Οι τράπεζες εξάλλου ενημερώνουν ότι δεν ζητούν ποτέ προσωπικά στοιχεία online, πχ. κωδικούς e-banking, κωδικούς πρόσβασης και όνομα χρήστη ή αριθμούς ΡΙΝ καρτών, γιαυτό θα πρέπει να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί που τα καταχωρείτε στο διαδίκτυο.

Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενες τράπεζες. Μεγάλη προσοχή για να μην πέσετε θύματα αυτής της νέας απάτης που κυκλοφορεί και στη Χαλκίδα.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή