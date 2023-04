Οικονομία

Σταϊκούρας σε δήμαρχο Λαμίας: Πήρατε απόδειξη κύριε;

Το τετ α τετ σε αγορά της Λαμίας, του Χρήστου Σταϊκούρα με τον δήμαρχο της πόλης.

Στην Λαμία, βρέθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας, και πάνω στη βόλτα που έκανε, συναντήθηκε τυχαία με τον δήμαρχο, Θύμιο Καραΐσκο που ψώνιζε πασχαλινά είδη.

Έτσι ο Υπουργός Οικονομικών, το πρωί του Σαββάτου (8/4) σε φιλανθρωπική αγορά στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία, αντιλαμβάνεται τον δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο Καραϊσκο να αγοράζει πασχαλινά δώρα από τους πάγκους της φιλανθρωπικής αγοράς. Τον πλησιάζει και τον ρωτάει : «Απόδειξη πήρατε κύριε;».

Ο δήμαρχος Λαμιέων αμήχανος αρχικά, μόλις αντιλαμβάνεται τον υπουργό Οικονομικών χαμογελά και του δείχνει την απόδειξη αγοράς.

Ακολούθησαν χαμόγελα και πειράγματα και από τις δύο πλευρές ενώ ο δήμαρχος Λαμιέων επέδειξε την απόδειξη ως πειστήριο στον φωτογραφικό φακό

Πηγή: ilamia.gr

