Ιράν: Δεκάδες μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν σε σχολεία

Δεκάδες κορίτσια δηλητηριάσθηκαν σήμερα σε πολλά σχολεία στο Ιράν που συγκλονίζεται εδώ και τέσσερις μήνες από μυστηριώδη υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από το τέλος του Νοεμβρίου, πολλά σχολεία του Ιράν, στην πλειονότητά τους σχολεία θηλέων , πλήττονται από αιφνίδιες δηλητηριάσεις από εισπνοή αερίων ή από άλλες τοξικές ουσίες, που προκαλούν αδιαθεσία και λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν νοσηλεία.

Ο επικεφαλής της εθνικής επιτροπής έρευνας για την υπόθεση, ο βουλευτής Χαμίντρεζά Καζέμι, ανακοίνωσε σήμερα από την κρατική τηλεόραση ότι το τελικό πόρισμα για το υπόθεση θα δημοσιευθεί σε δύο εβδομάδες.

Τουλάχιστον «60 μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν σήμερα σε σχολείο θηλέων», στην επαρχία του Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Iribnews επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν επίσης σε έξι σχολεία πόλης του βορειοδυτικού Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ άγνωστος αριθμός μαθητριών υπήρξαν θύματα δηλητηρίασης από αέριο σε δημοτικό σχολείο το δυτικό Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό της 7ης Μαρτίου «περισσότερες από 5.000 μαθήτριες είχαν δηλητηριασθεί σε 230 εκπαιδευτικά ιδρύματα στις 25 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Τα περιστατικά σταμάτησαν στις αρχές του Μαρτίου μετά την ανακοίνωση δεκάδων συλλήψεων, αλλά επαναλήφθηκαν τρεις εβδομάδες αργότερα.Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Χαμενεΐ είχε ζητήσει στις 6 Μαρτίου την επιβολή αυστηρών ποινών, μέχρι και της θανατικής ποινής, κατά όσων κριθούν ένοχοι.

Τα περιστατικά ξεκίνησαν δύο μήνες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που πυροδότησε στο Ιράν ο θάνατος στις 16 Σεπτεμβρίου της Μάχσα Αμίνι, της 22χρονης που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών του Ιράν που αστυνομεύει την επιβολή των ενδυματολογικών απαγορεύσεων που επιφυλάσσει στις γυναίκες η Ισλαμική Δημοκρατία.

