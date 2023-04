Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: “Σημαντική εξέλιξη η δίωξη κατά του πατήρ Αντώνιου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Συνιστά μία πρώτη, έστω και σε πρώιμο στάδιο, δικαίωση των εντολέων μας» αναφέρουν στη δήλωσή τους οι συνήγοροι των θυμάτων.

«Δικαίωση των θυμάτων οι οποίοι βρήκαν το σθένος να καταγγείλουν, παρά τη μικρή τους ηλικία» χαρακτηρίζουν την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ιδρυτή και πρώην εργαζομένων της Κιβωτού του Κόσμου, σε ανακοίνωση τους, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας Κώστας Κοσμάτος, Κλειώ Παπαπαντολέων και Χρήστος Λαμπάκης.

Στην ανακοίνωση τους οι συνήγοροι των παιδιών που κατήγγειλαν στις αρχές την υπόθεση αναφέρουν:

«H άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του βασικού εμπλεκομένου και επτά άλλων εργαζομένων στην Κιβωτό του Κόσμου, στη βάση όλου εν γένει του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντική εξέλιξη. Αφενός σημαίνει ότι η Εισαγγελέας που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών εγκλημάτων εις βάρος των εντολέων μας, αξιολογώντας προφανώς ως αξιόπιστες τις καταγγελίες και καταθέσεις τους. Αφετέρου συνιστά μία πρώτη, έστω και σε πρώιμο στάδιο, δικαίωση των εντολέων μας αλλά και όλων των θυμάτων, οι οποίοι βρήκαν το σθένος να καταγγείλουν, παρά τη μικρή τους ηλικία.

Αναμένουμε την διαβίβαση της δικογραφίας σε τακτικό ανακριτή ως προς τα κακουργήματα και τον ορισμό δικασίμου για τις πλημμεληματικές πράξεις.

Σεβόμενοι απολύτως τη μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας, αλλά και τη δευτερογενή θυματοποίηση των εντολέων μας που έλαβε χώρα με τη δημοσιοποίηση υλικού της δικογραφίας, δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία περαιτέρω δήλωση ή αναφορά. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι η όσο το δυνατόν ταχύτερη διαδικαστική εξέλιξη και εκκαθάριση της συγκεκριμένης υπόθεσης θα συντείνει στον περιορισμό του τραύματος και του στιγματισμού τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά