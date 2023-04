Κοινωνία

Αθήνα - κλοπή πολυτελών ρολογιών: Συνελήφθησαν 2 άνδρες σε Ιρλανδία και Ρουμανία

Πρόκειται για ένα 46χρονο και ένα 42χρονο, οι οποίοι με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαιρούσαν ρολόγια μεγάλης αξίας από κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας.



Συνελήφθησαν σε Ιρλανδία και Ρουμανία δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Εγκλημάτων Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής ως δράστες κλοπών πολυτελών ρολογιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν σε Ιρλανδία και Ρουμανία δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Εγκλημάτων Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής ως δράστες κλοπών πολυτελών ρολογιών (σχετικό το από 14-02-2023 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εθνικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία μετά από κατάλληλες ενέργειες μετατράπηκαν σε ευρωπαϊκά από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ενώ στη συνέχεια μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψή τους από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές. Ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου οι δύο αλλοδαποί να εκδοθούν στη χώρα μας.

