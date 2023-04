Οικονομία

Γερμανία: Λιτότητα και “θυσίες” το 2024

Προαναγγελία για μέτρα λιτότητας από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Τι θα «θυσιαστεί».

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ υπογράμμισε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Σάββατο στην εφημερίδα Rheinische Post ότι είναι αναπόφευκτη η λήψη μέτρων λιτότητας για την κάλυψη των τεράστιων κενών στον προϋπολογισμό.

Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων (FDP) ανέφερε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη για περικοπές δαπανών και άλλες δυσάρεστες αποφάσεις. «Κάθε κατανομή κονδυλίων πρέπει να συζητηθεί και να αιτιολογηθεί», συμπλήρωσε ο Λίντνερ.

Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός (SPD, Πράσινοι, FDP) έχει καθυστερήσει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2024 εξαιτίας εσωτερικών διαφωνιών. Το σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο μέχρι τις 21 Ιουνίου και να υπερψηφιστεί από την ομοσπονδιακή βουλή τον Δεκέμβριο.

Περιγράφοντας την έκταση του προβλήματος, ο Λίντνερ ανέφερε: «Με τα σημερινά δεδομένα, θα έχουμε έλλειμμα 14-18 δισεκ. ευρώ την επόμενη χρονιά, με έσοδα γύρω στα 424 δισεκατομμύρια. Για να καλυφθεί αυτή η τρύπα στον προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνουν θυσίες».

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως πρέπει να εξεταστεί ο αντίκτυπος που θα έχουν ενδεχόμενες αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα, εν μέσω των κινητοποιήσεων από δημοσίους υπαλλήλους σε όλη τη χώρα.

Επέκρινε τις προηγούμενες κυβερνήσεις υπό την ηγεσία των συντηρητικών ότι τα τελευταία χρόνια ενέκριναν «κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις που δεν χρηματοδοτήθηκαν με βιώσιμο τρόπο». Τα ασυνήθιστα χαμηλά επιτόκια απέκρυψαν αυτό το γεγονός, υποστήριξε.

Ο εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) για θέματα προϋπολογισμού, Ντένις Ρόντε, σχολίασε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι «η τελική απόφαση για τα χρήματα που δαπανώνται στη Γερμανία ανήκει στην ομοσπονδιακή βουλή (Bundestag) και όχι στον υπουργό Οικονομικών», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή στις διαφωνίες που υπάρχουν για τη δημοσιονομική πολιτική.

